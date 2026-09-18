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18. septembra 2026
Podvodníci vylákali od poškodených 30 miliónov eur, ÚBOK počas akcie zadržal 11 podozrivých osôb
Tagy: Podvod Policajná akcia
V rámci policajnej akcie „Giezi" zatiaľ obvinili dve osoby. Vyšetrovateľka jednotky finančnej polície Úradu boja proti ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - V rámci policajnej akcie „Giezi" zatiaľ obvinili dve osoby.
Vyšetrovateľka jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite vzniesla v rámci policajnej akcie „Giezi“ obvinenie pre pokračovací zločin podvodu dvom osobám, ktoré v rokoch 2022 až 2026 vylákali peniaze od viac ako 500 poškodených a spôsobili škodu vo výške približne 31 miliónov eur. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru.
„Obvinení mali prostredníctvom siete prepojených spoločností ponúkať investovanie do akcií, kryptomien, nehnuteľností a ďalších projektov s prísľubom vysokého zhodnotenia. Klientom mal údajný rast ich investícií zobrazovať internetový portál. Podľa zistení vyšetrovateľky však zobrazované údaje nezodpovedali skutočnému stavu a mali byť zadávané manuálne,“ uviedla polícia.
Získané peniaze boli podľa policajtov použité na osobnú potrebu obvinených, provízie sprostredkovateľov a financovanie stratových projektov.
„Časť prostriedkov sa mala presúvať medzi prepojenými spoločnosťami a na zahraničné účty. Vyplácanie skorších klientov malo byť závislé od prísunu nových vkladov, čo podľa vyšetrovateľky vykazuje znaky tzv. Ponziho schémy,“ zdôraznila polícia.
V rámci akcie polícia zaistila majetok v hodnote približne 1,5 milióna eur vrátane kryptomenových peňaženiek, ktorých stav a hodnota budú predmetom ďalšieho preverovania.
„Na akcii sa podieľalo viac ako 100 policajtov v piatich krajoch. Zadržaných bolo 11 osôb a vykonaných šesť domových prehliadok a sedem prehliadok iných priestorov a pozemkov,“ informovali policajti s tým, že vyšetrovanie vo veci pokračuje.
„V závislosti od výsledkov ďalšieho dokazovania nie je vylúčené vznesenie obvinenia aj voči ďalším osobám. O ďalších skutočnostiach budeme informovať, keď to procesná situácia umožní,“ dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Podvodníci vylákali od poškodených 30 miliónov eur, ÚBOK počas akcie zadržal 11 podozrivých osôb © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľka jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite vzniesla v rámci policajnej akcie „Giezi“ obvinenie pre pokračovací zločin podvodu dvom osobám, ktoré v rokoch 2022 až 2026 vylákali peniaze od viac ako 500 poškodených a spôsobili škodu vo výške približne 31 miliónov eur. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru.
Účel peňazí
„Obvinení mali prostredníctvom siete prepojených spoločností ponúkať investovanie do akcií, kryptomien, nehnuteľností a ďalších projektov s prísľubom vysokého zhodnotenia. Klientom mal údajný rast ich investícií zobrazovať internetový portál. Podľa zistení vyšetrovateľky však zobrazované údaje nezodpovedali skutočnému stavu a mali byť zadávané manuálne,“ uviedla polícia.
Získané peniaze boli podľa policajtov použité na osobnú potrebu obvinených, provízie sprostredkovateľov a financovanie stratových projektov.
„Časť prostriedkov sa mala presúvať medzi prepojenými spoločnosťami a na zahraničné účty. Vyplácanie skorších klientov malo byť závislé od prísunu nových vkladov, čo podľa vyšetrovateľky vykazuje znaky tzv. Ponziho schémy,“ zdôraznila polícia.
Šesť domových prehliadok
V rámci akcie polícia zaistila majetok v hodnote približne 1,5 milióna eur vrátane kryptomenových peňaženiek, ktorých stav a hodnota budú predmetom ďalšieho preverovania.
„Na akcii sa podieľalo viac ako 100 policajtov v piatich krajoch. Zadržaných bolo 11 osôb a vykonaných šesť domových prehliadok a sedem prehliadok iných priestorov a pozemkov,“ informovali policajti s tým, že vyšetrovanie vo veci pokračuje.
„V závislosti od výsledkov ďalšieho dokazovania nie je vylúčené vznesenie obvinenia aj voči ďalším osobám. O ďalších skutočnostiach budeme informovať, keď to procesná situácia umožní,“ dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Podvodníci vylákali od poškodených 30 miliónov eur, ÚBOK počas akcie zadržal 11 podozrivých osôb © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Podvod Policajná akcia
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