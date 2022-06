Podvodník okradol starú ženu z Medzilaboriec o tisíc eur, predstavil sa ako zamestnanec banky

Starenku vystrašil pokutou

Prípady sa stále opakujú

17.6.2022 (Webnoviny.sk) - O tisíc eur prišla 78-ročná žena z Medzilaboriec, ktorá naletela podvodníkovi. Ako informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , zatiaľ neznámy muž koncom mája vo večerných hodinách volal žene na jej mobilný telefón a predstavil sa ako zamestnanec jednej z bánk.Následne od nej požadoval kódy k jej bankovému účtu. Zdôvodnil to tým, že ak mu neuvedie identifikačné údaje k účtu, hrozí jej veľká finančná pokuta.„Pani z obavy z pokuty overovacie kódy nadiktovala. Neskôr ale nadobudla podozrenie, že by mohlo ísť o podvod, a tak kontaktovala banku a dala zablokovať bankomatovú kartu. Zistila však, že páchateľ už stihol z jej účtu uskutočniť platby za 1 000 eur,“ skonštatovala Ligdayová.Polícia sa podľa nej prípadom intenzívne zaoberá. Vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie vo veci prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, ako aj vo veci prečinu podvodu. Ligdayová dodala, že polícia opätovne upozorňuje občanov k zvýšenej obozretnosti.„Takéto prípady sa neustále opakujú a polícia na tento spôsob konania páchateľov stále upozorňuje. V tomto prípade je podozrivé už len to, že pracovníci banky večer o 22:00 svojich zákazníkov nekontaktujú,“ dodala policajná hovorkyňa.