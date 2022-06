Podvodník sa vydával za Klička, viedli s ním rozhovory starostovia európskych miest

Incident rieši polícia

Identita podvodníka nie je známa

25.6.2022 (Webnoviny.sk) - Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v sobotu upozornil na to, že sa za neho vydáva podvodník a komunikuje s ďalšími predstaviteľmi. Medzi nimi sa ocitli aj starostovia Berlína, Madridu a Viedne, s ktorými podvodník viedol videohovor.„Niekoľkým starostom v Európe sa ozval falošný starosta Kyjeva, ktorý hovoril absurdné veci. Toto je kriminálna energia. Musí sa urýchlene vyšetriť, kto za tým stojí,“ vyjadril sa Kličko pre nemecký denník Bild. Zároveň upozornil, že oficiálne rozhovory vedie len cez oficiálne kanály.Kancelária berlínskej starostky Franziska Giffey v piatok na sociálnej a mikroblogovacej sieti napísala, že prerušila hovor s údajným kyjevským starostom po tom, čo jeho pripomienky a otázky u nej vyvolali podozrenie. „Priebeh rozhovoru a nastavenie tém“ spôsobilo, že Giffey bola ostražitá, povedala jej kancelária bez ďalších podrobností.Incident už vyšetruje polícia. Starostka v sobotu povedala, že jej stretnutie s podvodníkom znamená, že „v budúcnosti budeme musieť byť ešte viac skúmaví, ešte podozrievavejší“. Odkazujúc na vojnu Ruska proti Ukrajine nazvala použitie falošného Klička „prostriedkom moderného vedenia vojny“.Starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida tiež v piatok prerušil videohovor s niekým, kto sa vydával za Klička. Starosta mal podozrenie, že nekomunikuje s jeho kyjevským kolegom a nahlásil to polícii.Naopak starosta Viedne Michael Ludwig tohtotýždňový hovor s podvodníkom neukončil, pretože si nevšimol žiadne podozrivé správanie, uvádza rakúsky verejnoprávny vysielateľ ORF.„Keďže sa v rozhovore nediskutovalo o žiadnych zložitých témach, je to určite nepríjemné pri konkrétnej príležitosti, ale nie je to veľký problém,“ reagoval Ludwig.Nie je jasné, kto za hovormi je ani aké prostriedky použil na to, aby starostov presvedčil, že hovoria s Kličkom, uvádza agentúra AP.