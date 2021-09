Podvodník sa vydával za lekára a obral dôchodkyňu o tri a pol tisíc eur, seniori sú terčom aj iných trikov

Falošní vnuci či synovci

Emotívne príbehy zaberajú

Pozor na podpisovanie dokumentov

Pomôcť môžu aj susedia

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ďalšia dôchodkyňa naletela podvodníkovi, ktorý ju telefonicky žiadal o financie pre jej vnuka. Sedemdesiatdvaročná Popradčanka prišla začiatkom tohto týždňa o 3 500 eur.Ako v utorok informoval hovorca prešovskej krajskej polície Daniel Džobanik , volajúci sa predstavil ako lekár nemocnice v Poprade a povedal, že jej vnuk spôsobil dopravnú nehodu a je v nemocnici.Zároveň od nej požadoval vloženie uvedenej sumy na účet v banke ako odškodné pre účastníkov nehody. Žena mužovi uverila a peniaze vložila na účet.Až neskôr zistila, že jej vnuk nebol účastníkom žiadne dopravnej nehody. Popradský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin podvodu.Podvody na senioroch sa podľa Džobanika stále objavujú aj napriek neustálym upozorneniam polície.Len v minulom týždni sa podobný prípad stal v Bardejove. Vtedy sa podvodník 72-ročnej žene predstavil ako jej synovec a vylákal od nej 8 500 eur.Polícia opäť upozorňuje najmä seniorov, aby boli ostražití a nepodľahli nátlaku a rôznym emotívnym príbehom, ktorými sa podvodníci snažia získať ich dôveru a v konečnom dôsledku aj ich celoživotné úspory.Polícia všetkým odporúča, aby nedôverovali a nepožičiavali peniaze neznámym osobám a neotvárali neznámym ľuďom, ktorí pri dverách zazvonia a ponúkajú na predaj rôzny tovar alebo predstierajú výhru v lotérii.Rovnako vyzývajú, aby si ľudia overili totožnosť pracovníkov, ktorí neohlásene prišli odpísať vodu, elektrinu alebo plyn a žiadali od nich predložiť preukaz, prípadne zavolali na príslušný úrad alebo inštitúciu, či je ich návšteva oprávnená a v prípade pochybností radšej ponúkanú službu odmietli.Upozorňujú tiež ľudí, aby bez konzultácie s príbuznými alebo právnikom nepodpisovali dokumenty s neznámymi osobami, ktoré môžu zneužiť nevedomosť a zníženú schopnosť rozpoznávať dôsledky konania staršej osoby.Policajti vyzývajú tiež odmietnuť bezdôvodne ponúkanú pomoc, o ktorú sami ľudia nepožiadali. Práve pod touto zámienkou sa totiž páchatelia často snažia dostať do ich bytu.Dôležité je tiež v prítomnosti neznámych osôb nevyberať z úschovných miest peňažnú hotovosť a cennosti.Ďalšou radou zo strany polície je aj udržiavať dobré vzťahy so susedmi a poznať ich telefónne číslo. V prípade potreby je ich pomoc podľa polície najrýchlejšia.Upozorňujú však aj na dôležité telefónne čísla, ktoré je potrebné mať vždy na dosah, a to na policajné a záchranné zložky.V prípade podozrivého správania osoby, ktorá sa snaží pod rôznymi zámienkami neodbytne dostať do bytu, odporúčajú ihneď kontaktovať políciu.