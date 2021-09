Taliban predstavil dočasnú vládu. Ministrom vnútra bude šéf Hakkániho siete, militantnej teroristickej organizácie

Voľby zatiaľ nespomínajú

Podľa USA sú to teroristi

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Premiérom bude mulla Muhammad Hasan Achund, ktorý viedol talibanskú vládu v Kábule aj počas posledných rokov vlády hnutia. Jedným z jeho dvoch zástupcov by mal byť mulla Abdul Ghání Baradar , jeden zo spoluzakladateľov Talibanu, ktorý viedol rokovania so Spojenými štátmi a podpísal s Američanmi dohodu, ktorá viedla k ich odchodu z Afganistanu.„Vieme, že ľudia v našej krajine čakali na novú vládu,“ konštatoval hovorca hnutia Zabihulláh Mudžáhid Taliban prevzal kontrolu nad väčšinou krajiny pred viac ako troma týždňami a oznámenie dočasného kabinetu je kľúčovým krokom pred vytvorením vlády Talibanu.Mudžáhid však neuviedol, ako dlho bude slúžiť dočasná vláda ani, čo by malo predchádzať zmene. Taliban tiež zatiaľ nijako nenaznačil, že by mal v úmysle zorganizovať voľby.Dočasným ministrom vnútra pritom bude Siradžuddín Hakkáni, líder militantnej skupiny známej ako Hakkániho sieť, ktorá stála za niektorými z najsmrteľnejších útokov v krajine.Narozdiel od samotného Talibanu však Spojené štáty Hakkániho sieť označujú za zahraničnú teroristickú organizáciu, uvádza BBC.Agentúra AP tiež upozorňuje, že v zozname, ktorý zverejnili, nevidieť nikoho z prostredia mimo hnutia, čo požadovala medzinárodná komunita.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.