Podvodov v podnikateľskej oblasti z roka na rok pribúda

Bratislava 8. októbra (TASR) - Podnikanie je čoraz viac poznačené podvodmi. Páchatelia majú premyslený takmer každý detail. Vydávajú sa za konkrétnych odberateľov, aby sa mohli bez zaplatenia dostať k tovaru. Také niečo sa deje nielen na Slovensku, ale podobné skúsenosti majú aj v Česku, Maďarsku či Rumunsku.Spoločnosť Euler Hermes, ktorá sa venuje poisteniu obchodných pohľadávok, zaznamenala v poslednom čase množstvo prípadov so spoločnými znakmi. Podvodníci sa často snažia využiť dobré meno existujúcich firiem v zahraničí, a tak oklamať dodávateľov. Napríklad falošný odberateľ prebral meno francúzskej firmy a tovar si objednal s doručením na ním určenú adresu. Tentodokonca vytvoril vierohodnú webovú stránku, na základe ktorej si slovenský dodávateľ myslel, že je všetko v poriadku a tovar dodal. Lenže po dátume splatnosti faktúry prišiel na to, že išlo o falošného odberateľa, ktorý ho podviedol. Alebo ďalším prípadom bolo, že podvodník volal v mene klienta Euler Hermes odberateľovi, aby mu oznámil zmenu bankového účtu, na ktorý má platbu uhradiť.odporúča Peter Mucina zo spoločnosti Euler Hermes.Podvodníkom pomáhajú aj nové technológie. Vo svete nedávno rezonovala téma využitia umelého, počítačom vytvoreného hlasu, identického s hlasom riaditeľa jednej britskej spoločnosti, ktorý volal svojmu podriadenému, aby previedol viac ako 240.000 USD (218.599 eur) na účet v Maďarsku. Softvér bol dokonca schopný nielen imitovať samotný hlas, ale dokonca tonalitu, intonáciu a akcent.upozorňuje Mucina.Pri existujúcom odberateľovi odporúča overiť si objednávku u osoby, s ktorou sa už skôr na strane odberateľa komunikovalo, skontrolovať adresy dodania či emailovú a webovú adresu. Prospešné by tiež bolo prekontrolovať si objednávajúcu osobu i predmet objednávky. Zvláštne môže byť, ak predchádzajúce objednávky boli totožné a nová objednávka je na úplne iný tovar.V prípade nového odberateľa je zas prospešné prekontrolovať jeho pravosť - cez obchodný register a vyhľadávače na internete, a rovnako tak správnosť webovej stránky alebo emailovej adresy.(1 EUR = 1,0979 USD)