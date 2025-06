Podvody cez WhatsApp sa šíria aj cez známe kontakty, polícia apeluje na neotváranie pochybných správ

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.6.2025 (SITA.sk) - Polícia apeluje na ľudí, aby pochybné správy cez aplikáciu WhatsApp neotvárali, nekomunikovali s neznámymi číslami, aj keby sa predstavili ako osoby, ktoré možno poznáte. "Už pri najmenšom náznaku pochýb na ne neklikajte a správu okamžite vymažte! Predídete tým vysokým finančným stratám a problému pri resetovaní vášho mobilného zariadenia," upozorňuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková Ako priblížila policajná hovorkyňa, na WhatsApp môže ľuďom prísť správa od známeho, ktorého majú uloženého v kontaktoch, s linkom a s informáciou so žiadosťou o podporu mladého dievčatka, ktoré je dcérou jeho priateľov. Žiadosť obsahuje informáciu o možnosti získať anketou štipendium na budúci rok."Po kliknutí na link by ste boli presmerovaní na webovú stránku, cez ktorú v jednom kroku odsúhlasíte autorizáciou nového zariadenia, čím neznámy páchateľ získa cez webové rozhranie kontrolu nad vašou aplikáciou WhatsApp a ďalšej časti kontaktov rozpošle rovnakú správu ako vám. V ďalšom kroku neznámy páchateľ rozpošle do správy vašim zvyšným kontaktom žiadosť o pôžičku peňazí. Po vykonaní úhrady pýta do správy potvrdenie o zaslaní peňazí," priblížila polícia.Iný, no podobný typ podvodov, s ktorým sa v poslednej dobe taktiež často polícia stretáva, je tiež s využitím aplikácie WhatsApp. "Žiadosť od syna alebo dcéry, ktorí prosia o pôžičku vo forme úhrady faktúr vám príde do správy. Treba si všimnúť hneď sa začiatku, z akého čísla vám bola správa zaslaná. Správy sú zasielané z českých, prípadne slovenských čísiel, ktoré nepoznáte a nedá sa na ne dovolať," upozorňuje polícia.