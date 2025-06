Bratislava začala s komplexnou obnovou Kochovej záhrady v Starom Meste, hotová má byť v decembri

Záhrada dlhodobo chátrala

3.6.2025 (SITA.sk) - Bratislava spustila komplexnú obnovu Kochovej záhrady v Starom Meste. Ako informuje hovorca magistrátu Peter Bubla , od roku 2022, keď mesto získalo záhradu do svojho vlastníctva, neustále pracujú na jej obnovení. „Nepriechodná, zarastená záhrada sa zmenila na park s neobyčajnou historickou atmosférou a aj keď bola pre verejnosť otvorená len krátko, stala sa veľmi rýchlo obľúbeným a vyhľadávaným miestom," uviedol.Záhrada prejde komplexnou obnovou, ktorú budú realizovať v spolupráci so Starým Mestom a vďaka finančnej podpore z programu Interreg Slovensko - Rakúsko, ako aj príspevku z Nadácie VÚB banky. Predtým, ako mesto získalo historickú záhradu od ministerstva vnútra, jej priestory dlhodobo chátrali. Realizovali sa v nej iba udržiavacie práce na báze dobrovoľníckych brigád a aktivít, čo malo za následok úbytok drevín a narušenie architektonických diel.Hlavné mesto po jej získaní odviezlo približne 10 ton odpadu a roky neudržiavaný areál vyčistili. „Pribudli bratislavské lavičky, vykonali sa bezpečnostné orezy starých stromov," priblížil Bubla s tým, že odstrániť museli viacero poškodených, starých či odumretých stromov a kríkov, ktoré predstavovali veľké riziko pre návštevníkov. Zrekonštruovali tiež schodiská a spadnuté či rozpadnuté oporné múry pri bazéne.Začiatkom júna spustili komplexnú obnovu Kochovej záhrady, ktorá je plánovaná do decembra tohto roka. V rámci vysadia najmä novú zeleň. „Nová výsadba bude čo najviac rešpektovať historické druhové zloženie a zachovávať zbierkový charakter záhrady," vysvetlil hovorca. Okrem viac ako desiatky nových, mladých, zdravých stromov tu pribudne aj vyše 500 kríkov, tisíce trvaliek, či vodné rastliny.Okrem toho zrekonštruujú vonkajšie oporné múry okolo záhrady, vybudujú návštevnícko/interpretačné centrum, ako aj zázemie pre návštevníkov. Ďalej obnovia chodníky, lavičky a všetok mobiliár. Zreštaurujú tiež sochy a zrekonštruujú bazén, ktorý poslúži ako vodný prvok. „Všetky zásahy sú konzultované s Krajským pamiatkovým úradom," doplnil Bubla s tým, že cieľom je, aby už ďalšiu sezónu bola záhrada prístupná verejnosti.