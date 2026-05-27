Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Iveta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. mája 2026

Podzemie centra Trnavy láka turistov, priestory pod svojim kostolom chcú sprístupniť aj jezuiti


Tagy: historické centrum Historické pivnice Turizmus

Obrovské pivnice aj s kryptou sú aj pod jezuitským Kostolom Najsvätejšej Trojice a priľahlým bývalým kláštorom na Štefánikovej ulici. Pod ulicami historického centra Trnavy sa nachádza množstvo ...



Zdieľať
trnava podzemie 676x507 27.5.2026 (SITA.sk) - Obrovské pivnice aj s kryptou sú aj pod jezuitským Kostolom Najsvätejšej Trojice a priľahlým bývalým kláštorom na Štefánikovej ulici.


Pod ulicami historického centra Trnavy sa nachádza množstvo stredovekých pivníc a pod kostolmi aj krýpt. Pivnice pod meštianskymi domami slúžili v minulosti na skladovanie vína a potravín. Krypty pod kostolmi sa stali miestami posledného odpočinku pre členov jednotlivých rádov alebo iných významných osobností.

Časť z nich býva príležitostne sprístupnená pre turistov, prehliadky podzemia so sprievodcom patria podľa Viery Tranžíkovej z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism k najobľúbenejším. Turisti sa počas nich dostanú napríklad do 93 metrov dlhej krypty pod františkánskym Kostolom sv. Jakuba.

 V podzemí je pochovaný barón Tolvay


Obrovské pivnice aj s kryptou sú aj pod jezuitským Kostolom Najsvätejšej Trojice a priľahlým bývalým kláštorom na Štefánikovej ulici. Jezuiti by ich chceli tiež sprístupniť, zatiaľ im chýbajú peniaze na vykonanie takých opatrení, aby tam mohli pustiť ľudí. „Našou snahou je zachovať pivničné priestory pre budúce generácie, ale nedokážeme to urobiť svojpomocne, budeme sa preto uchádzať o finančné prostriedky z rôznych fondov,“ povedal páter Peter Girašek zo Spoločnosti Ježišovej.

V klenbových pivniciach sa vplyvom vlhka začína postupne rozpadávať povrch tehál, v prípade krýpt agresívne soli doslova ničia murivo. Časť pivnice pod bývalým kláštorom bola sprístupnená v časoch socializmu, sídlil tam v tom čase v Trnave veľmi populárny mládežnícky klub Fortuna, na ktorý staršie generácie Trnavčanov dodnes s nostalgiou spomínajú.

V ďalších priestoroch je krypta, podľa nápisov na jednotlivých pohrebných nikách sa tam pochovávalo v 18. storočí, kedy kostol patril trinitárom. Zdobenie na niektorých nikách naznačuje, že tam boli uložené telesné pozostatky osobností s významným postavením. Pochovaný je tam napríklad barón Tolvay, významná osobnosť z čias Márie Terézie.

Nešťastné socialistické úpravy


Po reštitúciách a návrate majetku pôvodným vlastníkom po roku 1989 klub v podzemí skončil a priestory zostali nevyužité. Páter Peter Girašek by si vedel v budúcnosti predstaviť ich využitie napríklad na výstavy, komorné koncerty a podobné podujatia.

Pivničné priestory sú už čiastočne vyčistené, ale bezpečne sa v nich pohybovať zatiaľ nedá. Veľké škody v nich vznikli socialistickými úpravami, kedy sa problémy riešili nie práve šťastným spôsobom – betónom a cementovými omietkami, ktoré „ťahajú“ vlhkosť. „Skúsime možnosti získať prostriedky z mesta, Trnavského samosprávneho kraja, ale aj štátnych fondov, ako je napríklad Fond na podporu cestovného ruchu,“ hovorí páter Girašek


Kostol a kláštor na dnešnej Štefánikovej ulici v Trnave postavil pôvodne mníšsky rád trinitárov, po jeho rozpustení Jozefom II. objekty prevzalo kráľovské gymnázium. Začiatkom 19. storočia prevzali správu kostola benediktíni a približne v polovici 19. storočia jezuiti. V objekte bývalého kláštora bola v čase socializmu napríklad aj zadržiavacia cela Štátnej bezpečnosti, v rokoch 1967 až 2002 tam sídlil Štátny archív.




Zdroj: SITA.sk - Podzemie centra Trnavy láka turistov, priestory pod svojim kostolom chcú sprístupniť aj jezuiti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: historické centrum Historické pivnice Turizmus
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Koncert kapely Iron Maiden si vyžiada dopravné obmedzenia, upozorňuje bratislavské Nové Mesto

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 