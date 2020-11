Poézia na miestach, kde by ste ju nečakali

Verše Najdlhšej ľúbostnej básne sveta netradične na etiketách

25.11.2020 (Webnoviny.sk) -Nezisková organizácia Marína a Sládkovič v spojení so Zlatou Studňou prichádza s ďalším netradičným projektom, vďaka ktorému si môžu Slováci vychutnať najkrajšie verše Najdlhšej ľúbostnej básne sveta priamo pri nakupovaní vo väčšine obchodných reťazcov na Slovensku. Chcú tak v tomto hektickom predvianočnom čase plnom nákupného zhonu pripomenúť, že Vianoce sú najmä o láske.Je zaujímavé, že málo ľudí na Slovensku vie, že Sládkovičova báseň Marína je od roku 1846 Najdlhšou ľúbostnou básňou sveta, zapísanou aj ako oficiálny svetový rekord vo World Record Academy."Poslaním neziskovej organizácie Marína a Sládkovič je popularizovať verše Najdlhšej ľúbostnej básne sveta. Preto hľadáme často aj netradičné spôsoby ako jej nádherné ľúbostné verše priblížiť k ľuďom. Pri príležitosti 200. výročia narodenín Maríny a Sládkoviča sme okrem iného oslovili aj najvýznamnejšieho výrobcu nealko nápojov Budiš a.s. s prosbou, aby komunikačnú plochu etikiet na svojich pramenitých vodách Zlatá Studňa dočasne prenechal čistej ľúbosti a kráse, obsiahnutej v nádherných ľúbostných veršoch z Maríny." Informuje Katarína Javorská z neziskovej organizácie Marína a Sládkovič."Myšlienka nás nadchla od prvého okamihu,” hovorí, Lenka Labačková, Brand manažér najväčšieho slovenského výrobcu vôd: "Páčilo sa nám spojenie vody Zlatá Studňa s nádherným dielom zo Zlatého fondu slovenskej literatúry. Rozhodli sme sa preto na niekoľko mesiacov prenechať celé etikety na všetkých našich vodách Zlatá Studňa oslave krásnych veršov Sládkovičovej Maríny."Etikety budú pastvou nielen pre dušu, ale aj oči. "Je na nich použité nové písmo od slovenského typografa a dizajnéra písma Ondreja Jóba, ktorý je známy aj vo svete. Je neobyčajným zážitkom čítať 175 rokov staré Sládkovičove verše, napísané moderným písmom," vysvetlila Katarína Javorská."Je mi veľkou cťou, že môžem prispieť k tomu, aby sa slovenská poézia takýmto spôsobom dostala aj k ľuďom, ktorí by si k nej možno inak nenašli cestu," dodal Ondrej Jób.Každý, komu sa táto myšlienka páči, si môže vo väčšine obchodných reťazcov kúpiť limitovanú edíciu vôd Sládkovičova Marína od Zlatej Studne. Najslávnejšiu 41. strofu z básne Marína nájdu už od začiatku novembra ľudia na neochutených pramenitých vodách, ktoré sú už v predaji.Ďalšie nádherné ľúbostné verše zákazníci nájdu na ochutených vodách, ktoré sa budú postupne dostávať do predaja."V Tescu dlhodobo podporujeme slovenských dodávateľov. Aj vďaka rozvíjaniu partnerstiev s lokálnymi dodávateľmi pomáhame prosperovať komunitám, v ktorých pôsobíme. Táto spolupráca nás teší o to viac, že spoločne podporíme krásne slovenské tradície a priblížime ich aj našim zákazníkom," zdôraznila riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku, Veronika Bush.Okrem veršov sa na etiketách objaví aj historicky prvý originálny dvojportrét Maríny a Sládkoviča. Vytvoril ho významný slovenský ilustrátor Miroslav Regitko. Farebné kvety na dvojportréte sú inšpirované autentickými kresbami kvetov, ktoré vytvorila Marína ako 19-ročná, a ktorých originály sa dodnes zachovali. Rovnako ako Ondrej Jób aj Miroslav Regitko umožnil použitie svojho diela v tomto projekte bez nároku na honorár.Každý, kto si kúpi aspoň jedno balenie vody Zlatá Studňa z limitovanej edície Sládkovičova Marína, môže každý týždeň až do Vianoc vyhrať pozlátenú mincu s dvojportrétom Maríny a Sládkoviča a vstupenky do Banky Lásky, Zážitkového domu venovaného básni Marína.Viac o súťaži je priamo na etiketách alebo na stránke www.bankalasky.sk/vyhraj "Veľmi si prajeme, aby každý, kto sa v nákupnom zhone priamo v obchode aspoň nachvíľu začíta do krásnych veršov z Maríny bol hrdý na to, že Najdlhšou ľúbostnou básňou sveta je práve naša Sládkovičova Marína," uzavrela Katarína Javorská.Informačný servis