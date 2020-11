Antigénové testy chce dodávať viac ako 50 firiem, Slovensko podľa Naďa potrebuje milióny kusov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2020 (Webnoviny.sk) - O dodávanie antigénových testov prejavilo záujem už viac ako 50 firiem. Ako po rokovaní vlády uviedol minister obrany Jaroslav Naď , proces obstarávania týchto testov aktuálne začína. Slovensko bude podľa neho potrebovať milióny testov, aj keby sa nakoniec celoplošné testovanie nekonalo.Využili by sa napríklad na testovanie v domovoch sociálnych služieb, školách, kritickej infraštruktúre či v nemocniciach. Ako alternatívu totiž minister pripustil aj to, že by ďalšie kolo celoplošného testovania neprebehlo."Alternatívy sú testovať celoplošne, regionálne, testovať iba sektory alebo netestovať vôbec. Rôzni odborníci sa prikláňajú k rôznym alternatívam," povedal Naď. Rozhodnúť by o tom mal Ústredný krízový štáb.