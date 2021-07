Pogačar čelí fámam o údajnom porušovaní antidopingových pravidiel. Lekár vysvetľuje, čo je za jeho úspechom

Fámy o porušení antidopingových pravidiel

12.7.2021 (Webnoviny.sk) - Suverenita Tadeja Pogačara na Tour de France vyvoláva pochybnosti o tom, či je fenomenálny Slovinec naozaj taký výnimočný alebo si vypomáha aj nedovoleným spôsobom.Osem rokov po verejnom dopingovom priznaní Lancea Armstronga a odobratí jeho siedmich titulov z Tour de France sa dnes cyklistika považuje za jeden z najčistejších športov.Napriek tomu v súvislosti s 22-ročným Pogačarom, ktorý smeruje k obhajobe svojho celkového triumfu na Tour de France, stále vznikajú fámy o jeho údajnom porušení antidopingových pravidiel.Vedúci lekárskeho tímu tímu SAE Jeroen Swart obhajuje postoj lídra Tour de France k antidopingovým kontrolám po tom, čo mladý Slovinec argumentoval tým, že sa podrobil dostatočnému počtu testov na to, aby umlčal pochybovačov."Myslím si, že som príliš často testovaný na to, aby som prekĺzol," uviedol Pogačar ešte počas druhého týždňa na Tour de France, keď sa ujal vedenia v celkovej klasifikácii. Momentálne má po 15. etape na čele náskok 5 minút a 18 sekúnd pred Kolumbijčanom Rigobertom Uránom."Ako už Tadej v rozhovoroch uviedol, niekedy má aj tri antidopingové kontroly za jeden deň. Stalo sa tak pred týždňom v nedeľu, keď sa cyklisti šplhali v závere 9. etapy do Tignes. Potenciálne by mohlo byť kontrol ešte viac, ale to by sme už nemohli hovoriť o neškodnom postupe, keď vám toľkokrát kontrolujú krv a prepichujú žily," vyhlásil šéflekár tímu UAE Emirates Jeroen Swart."Existuje teda horná hranica toho, koľko je primerane znesiteľné, pokiaľ ide o počet vykonaných kontrol. A v tejto chvíli ich robia naozaj dosť," podotkol Swart.Počet testov je jedna vec, druhou je však ich kvalita. A Swart tvrdí, že nie je vždy na vysokej úrovni. "Vieme, že niektoré kontroly nie sú všeobecne schopné zistiť doping. Ako športovec nemôžete dokázať, že ste absolútne čistý a že vôbec nie je šanca, aby sa stalo niečo neprístojné. Každý športovec sa snaží dokázať, že je negatívny, ale to pri tom obrovskom počte testovania vlastne nie je možné," zamyslel sa odborník v rozhovore pre web Cyclingnews.com.Swart, uznávaný športový lekár na univerzite v Kapskom Meste, pracuje dlhé roky v cyklistike. Jeden z jeho najvýznamnejších projektov pochádza z roku 2015, keď vykonal sériu fyziologických testov na multišampiónovi Grand Tour Chrisovi Froomovi . Predložené dôkazy podporili tvrdenia Frooma, že jazdí čistý, čiže bez dopingu.Swart tiež v minulosti získal doktorát z prírodných vied, špeciálne sledoval psychickú zložku únavy športovcov. Jej súčasťou bolo vypracovanie hodnotiacej stupnice na meranie psychologického pocitu únavy. "Je známe, že psychická únava znižuje kapacitu výkonu. Je to neustály boj medzi motiváciou a pocitom úsilia,“ uviedol na vysvetlenie.A práve v tomto ukazovateli je Pogačar napriek svojmu mladému veku fenomén. On ako keby ani nepociťoval negatívne emócie spojené s únavou tela."Na svoj vek je neuveriteľne emocionálne zrelý. Keď som Tadeja prvýkrát stretol, presne to mi udrelo do očí. On nemá stres z toho, že je líder tímu a neustále musí niečo dokazovať. Snaží sa byť žoviálny, uvoľnený, ale popri tom všetkom veľmi profesionálny. Má vysokú úroveň profesionality v správaní k zamestnancom tímu, odbornej príprave a všetkým ostatným aspektom cyklistiky. To sa v takom mladom veku u športovca prakticky nevidí," doplnil Swart.Dôležité z hľadiska úspechu na trojtýždňových pretekoch je najmä zotavovanie sa organizmu z opakovaných vysokých dávok fyzickej únavy. Aj v tomto smere Pogačar na hlavu poráža konkurenciu. Inak by nebolo možné, že tak noblesne zvládol vlani záverečnú časovku na Tour de France na La Planche des Belles Filles, kde pripravil o takmer isté víťazstvo krajana Primoža Rogliča a doslova deklasoval konkurenciu."Sme si vedomí toho, že verejnosť zaujímajú hodnoty jeho aminokyselín či metabolitov. Pravidelne vykonávame tieto merania a je fakt, že u Tadeja majú oveľa vyššiu koncentráciu ako u ostatných priemerných cyklistov v rovnakom čase s totožným fyziologickým stresom. Tieto hodnoty sú voľne dostupné verejnosti, lebo sú súčasťou výskumu publikovaného minulý rok vo vedeckom časopise," poznamenal uznávaný lekár tímu SAE.Na záver doplnil, čo priaznivci cyklistiky už dávnejšie predpokladali. "Zdá sa, že Tadej Pogačar sa skutočne veľmi rýchlo zotavuje z tvrdého fyzického vypätia, čo má dva dopady. Po prvé, umožňuje mu trénovať tvrdšie. Môže robiť dlhšie a ťažšie tréningové cykly s kratšími obdobiami na zotavenie, a preto dosiahnuť vyššiu úroveň výkonu. Po druhé, v etapových pretekoch je schopnosť zotavenia nevyhnutná a do tretieho týždňa Grand Tour sa stáva čoraz väčšou súčasťou výkonu športovca. A Pogačar je presne príklad toho, že sa v treťom týždni cíti sviežejší ako jeho konkurenti," dodal Swart.