Sagan podstúpil chirurgický zákrok, reťaz mu v kolene urobila hlbokú ranu (foto)

Nepomáhali ani antibiotiká

Povrchová infekcia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.7.2021 (Webnoviny.sk) - Po minulotýždňovom odstúpení slovenského cyklistu Petra Sagana (Bora-Hansgrohe) z prestížnych pretekov Tour de France podstúpil 31-ročný menší chirurgický zákrok v oblasti zraneného kolena. Trojnásobný svetový šampión o tom informoval na sociálnych sieťach.Peter Sagan sa zranil pri páde v 3. etape podujatia, keď v záverečnom špurte doplatil na kolíziu s Calebom Ewanom."Reťaz mi v kolene urobila hlbokú ranu, ktorú sa lekári snažili čo najviac vyčistiť, aby zabránili vzniku infekcie. Po niekoľkých dňoch sa však v kolene vyvinul zápal, infekcii nezabránila ani liečba antibiotikami," ozrejmil Peter Sagan.Potom doplnil: "Jedinou možnosťou bolo opustiť Tour de France a nechať si to chirurgicky vyčistiť. Našťastie šlo len o povrchovú infekciu a kolenný kĺb nebol poškodený."Peter Sagan by mal Slovensko reprezentovať na OH v japonskom Tokiu v pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom. "Momentálne sa cítim dobre a o pár dní budem môcť opäť trénovať. Ak všetko dobre dopadne, už čoskoro som späť na bicykli," doplnil sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France.