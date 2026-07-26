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26. júla 2026
Pogačar je krok od piateho triumfu, Kussa zachránila sieť pred smrteľným pádom do rokliny
Tagy: Tour de France 2026
Pogačar prišiel do cieľa na štvrtom mieste spoločne s tímovým kolegom Isaacom Del Torom, ktorému pomáhal udržať tretiu priečku v celkovom poradí aj biely dres pre najlepšieho mladého jazdca.
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26.7.2026 (SITA.sk) - Pogačar prišiel do cieľa na štvrtom mieste spoločne s tímovým kolegom Isaacom Del Torom, ktorému pomáhal udržať tretiu priečku v celkovom poradí aj biely dres pre najlepšieho mladého jazdca.
Tadej Pogačar je po sobotňajšej 20. etape len krok od zisku piateho titulu na Tour de France. Ak v nedeľnej záverečnej etape dôjde do cieľa v Paríži, vyrovná rekord piatich celkových víťazstiev, ktorý držia Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain. Zároveň sa stane najmladším jazdcom s piatimi triumfmi na slávnych pretekoch.
Víťazom kráľovskej 170,9-kilometrovej etapy s cieľom na Alpe d'Huez sa stal Richard Carapaz. Ekvádorský cyklista zaznamenal druhý etapový triumf za ostatné tri dni a zároveň si definitívne vybojoval bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. „Na záver to boli vysnívané preteky,“ povedal Carapaz po víťazstve.
Pogačar prišiel do cieľa na štvrtom mieste spoločne s tímovým kolegom Isaacom Del Torom, ktorému pomáhal udržať tretiu priečku v celkovom poradí aj biely dres pre najlepšieho mladého jazdca. „Dnes bolo pre mňa cťou jazdiť pre Isaaca. Urobil som to s radosťou a uvedomil som si, aké náročné je pracovať pre niekoho iného,“ uviedol slovinský líder.
Pred záverečnou etapou vedie Pogačar celkovú klasifikáciu pred Remcom Evenepoelom o 6 minút a 26 sekúnd. Del Toro stráca 9 minút a 42 sekúnd a udržal si tretie miesto aj biely dres pred Francúzom Paulom Seixasom, ktorý pri premiére na Grand Tour obsadí celkovo štvrtú priečku.
Dramatický záver etapy postihol Američana Seppa Kussa. Na čele pretekov viedol o 15 až 20 sekúnd pre Carapazom, ale na posledných siedmich kilometroch dvakrát spadol. Pri druhom páde ho pred smrteľným pádom do rokliny zachránila iba bezpečnostná sieť na vonkajšej strane ostrej zákruty na horskom priesmyku objímajúcom útesy.
Organizátori Tour de France zároveň v sobotu oznámili, že pre lesné požiare, ktoré pustošia juhozápad Francúzska, skracujú záverečnú etapu. „V duchu národnej solidarity s postihnutými oblasťami a komunitami bolo rozhodnuté upraviť trasu záverečnej etapy z Thoiry do Paríža,“ uviedli organizátori vo vyhlásení. Namiesto 133 km tak etapa bude mať len 89 kilometrov.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar je krok od piateho triumfu, Kussa zachránila sieť pred smrteľným pádom do rokliny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tadej Pogačar je po sobotňajšej 20. etape len krok od zisku piateho titulu na Tour de France. Ak v nedeľnej záverečnej etape dôjde do cieľa v Paríži, vyrovná rekord piatich celkových víťazstiev, ktorý držia Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain. Zároveň sa stane najmladším jazdcom s piatimi triumfmi na slávnych pretekoch.
Víťazom kráľovskej 170,9-kilometrovej etapy s cieľom na Alpe d'Huez sa stal Richard Carapaz. Ekvádorský cyklista zaznamenal druhý etapový triumf za ostatné tri dni a zároveň si definitívne vybojoval bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. „Na záver to boli vysnívané preteky,“ povedal Carapaz po víťazstve.
Pogačar pomohol tímovému kolegovi
Pogačar prišiel do cieľa na štvrtom mieste spoločne s tímovým kolegom Isaacom Del Torom, ktorému pomáhal udržať tretiu priečku v celkovom poradí aj biely dres pre najlepšieho mladého jazdca. „Dnes bolo pre mňa cťou jazdiť pre Isaaca. Urobil som to s radosťou a uvedomil som si, aké náročné je pracovať pre niekoho iného,“ uviedol slovinský líder.
Pred záverečnou etapou vedie Pogačar celkovú klasifikáciu pred Remcom Evenepoelom o 6 minút a 26 sekúnd. Del Toro stráca 9 minút a 42 sekúnd a udržal si tretie miesto aj biely dres pred Francúzom Paulom Seixasom, ktorý pri premiére na Grand Tour obsadí celkovo štvrtú priečku.
Organizátori skrátili záverečnú etapu
Dramatický záver etapy postihol Američana Seppa Kussa. Na čele pretekov viedol o 15 až 20 sekúnd pre Carapazom, ale na posledných siedmich kilometroch dvakrát spadol. Pri druhom páde ho pred smrteľným pádom do rokliny zachránila iba bezpečnostná sieť na vonkajšej strane ostrej zákruty na horskom priesmyku objímajúcom útesy.
Organizátori Tour de France zároveň v sobotu oznámili, že pre lesné požiare, ktoré pustošia juhozápad Francúzska, skracujú záverečnú etapu. „V duchu národnej solidarity s postihnutými oblasťami a komunitami bolo rozhodnuté upraviť trasu záverečnej etapy z Thoiry do Paríža,“ uviedli organizátori vo vyhlásení. Namiesto 133 km tak etapa bude mať len 89 kilometrov.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar je krok od piateho triumfu, Kussa zachránila sieť pred smrteľným pádom do rokliny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tour de France 2026
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