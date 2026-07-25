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 24hod.sk    Šport

25. júla 2026

Sean McCann píše vlastný športový príbeh. Brat nezvestnej Madeleine zabojuje o medailu v Glasgowe


Tagy: Olympijské hry Plávanie

Dvadsaťjedenročný reprezentant Škótska obsadil vo svojej rozplavbe štvrté miesto. Sean McCann, mladší brat nezvestnej Madeleine ...



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britain_commonwealth_games_swimming_74444 676x451 25.7.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťjedenročný reprezentant Škótska obsadil vo svojej rozplavbe štvrté miesto.


Sean McCann, mladší brat nezvestnej Madeleine McCannovej, postúpil do finále plaveckej disciplíny 400 metrov voľný spôsob na Hrách Commonwealthu v Glasgowe. Dvadsaťjedenročný reprezentant Škótska obsadil vo svojej rozplavbe štvrté miesto časom 3:52,64 minúty, čo mu stačilo na ôsmu priečku v celkovom poradí a účasť vo večernom finále.

Postup do finále


Som nadšený. Pred šampionátom som postup do finále veľmi neočakával, najmä vzhľadom na silu štartového poľa, takže som veľmi rád, že sa mi to podarilo,“ povedal McCann. Priznal tiež, že pred štartom cítil nervozitu.

„Nechcel by som povedať, že som bol pod tlakom, ale určite som bol nervózny. Pozeralo sa veľa ľudí a chcel som podať dobrý výkon nielen pre seba, ale aj pre tím Škótska.“

Nezvestná sestra


Jeho výkon z tribúny sledovali rodičia Gerry a Kate McCannovci. Sean mal dva roky, keď jeho sestra Madeleine zmizla v roku 2007 krátko pred svojimi štvrtými narodeninami počas rodinnej dovolenky v portugalskom letovisku Praia da Luz. Napriek rozsiahlemu pátraniu sa ju dodnes nepodarilo nájsť.

McCann študuje chemické inžinierstvo na Univerzite v Loughborough. Škótsko reprezentuje vďaka otcovi Gerrymu, ktorý sa narodil v Glasgowe, hoci vyrastal v Anglicku. V roku 2023 štartoval na mládežníckych Hrách Commonwealthu na Tobagu, kde v rovnakej disciplíne obsadil piate miesto.

Účasť na Hrách Commonwealthu chce využiť ako krok k splneniu ďalšieho cieľa – dostať sa do tímu Veľkej Británie pre olympijské hry v Los Angeles v roku 2028.


Zdroj: SITA.sk - Sean McCann píše vlastný športový príbeh. Brat nezvestnej Madeleine zabojuje o medailu v Glasgowe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Olympijské hry Plávanie
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