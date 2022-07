Pogačar je na Tour de France 2022 už žltý, Sagan opísal svoje technické problémy (video)

Sagan musel meniť bicykel

Cieľom Pogačara bolo zvíťaziť

8.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu UAE Emirates sa prvýkrát na 109. ročníku pretekov Tour de France obliekol do žltého dresu pre lídra celkovej klasifikácie.Vo štvrtkovej šiestej etape zaznamenal svoje siedme víťazstvo na "Starej dáme", keď v záverečnom stúpaní a následnom šprinte nedal šancu svojim súperom. Slovenský pretekár Peter Sagan mal technický problém a opäť nemohol bojovať o triumf, nezískal ani žiadne body do súťaže o zelený dres."Buď mi niekto naplietol prehadzovač alebo mi vbehol do kolesa, tak som musel meniť bicykel. Potom som už na šprintérsku prémiu nestihol prísť včas," vysvetlil Sagan pre RTVS svoju absenciu v boji o etapový triumf.Trojnásobný majster sveta prišiel do cieľa až na 74. mieste so stratou viac ako päť minút na Pogačara, v celkovom poradí mu patrí 111. pozícia so stratou 17:49 min. na víťaza ostatných dvoch ročníkov Tour de France. V bodovacej súťaži je piaty so ziskom 86 bodov, vedúci Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) ich má na konte 198."Peter si musel v závere zhodnotiť, či má šancu alebo nie. Na Tour de France je to vždy o šetrení si síl do ďalších etáp. Videl, že ten dojazd je veľmi ťažký, napokon sa tam aj presadili vrchári. On nie je taký slabý, aby stratil viac ako 5 minút do cieľa. Jednoducho ten záver vypustil, keď zhodnotil, že to dnes (8. júla pozn. redakcie) nedá. Zaujímavé však bolo, že v tom momente, keď sa dohodli na zmene taktiky, tak sme vpredu videli jeho tímových kolegov. A to môže byť pre tím TotalEnergies malé víťazstvo," zhodnotil najdlhšiu etapu tohto ročníka Tour de France etapu expert RTVS Lukáš Timko.Pogačar priznal, že jeho cieľom v šiestej etape bolo najmä zvíťaziť. "Každý ďalší triumf chutí lepšie, dnes (8. júla pozn. redakcie) to bola náročná etapa od začiatku. Prvé dve hodiny boli šialené a ten najsilnejší išiel do úniku. V pelotóne bolo vysoké tempo a Van Aerta sme dobehli, aj keď sme si neboli istí, či to dokážeme. Cítil som sa dobre, môj tím odviedol skvelú prácu a dostal ma do perfektnej pozície. Nebol to čistý šprint, ale mal som dobré nohy. Neriešil som, či získam žltý dres, je to len bonus," priznal 23-ročný Slovinec pre oficiálny web Tour de France.V celkovom poradí vedie o 4 sekundy pred Američanom Neilsom Powlessom ( EF Education-EasyPost), tretí Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) zaostáva o 31 sekúnd.V piatok čaká na cyklistov prvá horská skúška v tomto ročníku Tour de France, etapa dlhá 176,3 kilometra sa začína v Tomblaine a končí sa stúpaním na slávny kopec prvej kategórie La Super Planche des Belles Filles. Má dĺžku 7 km a priemerný sklon 8,7 percenta. V závere sa očakáva súboj vrchárov a jazdcov, ktorí bojujú o celkové prvenstvo v pretekoch.