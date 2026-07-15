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 24hod.sk    Šport

15. júla 2026

Pogačar ovládol 10. etapu Tour de France na Deň dobytia Bastily, motivovali ho aj neprajní fanúšikovia pri trati


Tagy: Deň dobytia Bastily

Náskok si Slovinec vybudoval na posledných kopcoch, kde sa vzdialil konkurentom a predstihol aj Ekvádorčana Richarda Carapaza. Slovinský cyklista Tadej Pogačar si počas národného sviatku Francúzska ...



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cycling_tour_de_france_20173 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Náskok si Slovinec vybudoval na posledných kopcoch, kde sa vzdialil konkurentom a predstihol aj Ekvádorčana Richarda Carapaza.


Slovinský cyklista Tadej Pogačar si počas národného sviatku Francúzska pripísal na konto ďalšie víťazstvo v horskej 10. etape Tour de France, čím zvýšil svoj náskok na čele celkového hodnotenia. Úradujúci svetový šampión v aktuálnej edícii TdF ovládol už tretiu etapu, na slávnych pretekoch si pripísal už tretí triumf dňa 14. júla.

Pred Dánom Jonasom Vingegaardom má náskok už viac ako tri a pol minúty. Tento rozdiel je doposiaľ najväčší v priebehu týchto pretekov v tejto fáze. Pre štvornásobného víťaza Tour to bol už 24. etapový triumf, čím sa priblížil na jedno víťazstvo k francúzskemu rekordérovi Andrému Leducqovi, ktorý súťažil v 30. rokoch 20. storočia. Aj keď Slovincovi niektorí diváci popri trati nepriali a pískali na neho, jeho radosť z víťazstva to neznížilo.

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"Dnešný deň bol neuveriteľný. Tím odviedol fantastickú robotu. Cieľom tejto etapy sme sa venovali už dlho a navyše dva roky späť ma tu Jonas čestne zdolal v záverečnom šprinte," povedal 27-ročný Slovinec.

Vingegaard nemal dostatok síl na to, aby vzdoroval svojmu hlavnému rivalovi, do cieľa prišiel na siedmom mieste so stratou 44 sekúnd. Olympijský šampión Remco Evenepoel finišoval druhý s mankom 32 sekúnd na víťaza, francúzsky mladík Paul Seixas skončil tretí.

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Pogačar pripomenul, že svoje víťazstvo nepredpokladal až do posledného kilometra, keď si uvedomil, že je Deň dobytia Bastily a rozhodol sa triumfom poctiť žltý dres. Poďakoval sa aj fanúšikom, ktorí napriek niektorým neprívetivým pokrikom vytvorili fantastickú atmosféru, ktorá podľa neho ešte viac zvyšovala jeho silu.

Etapa merala 166,6 km a viedla cez horský terén v pohorí Cantal so sopečným pôvodom. Náskok si Slovinec vybudoval na posledných kopcoch, kde sa vzdialil konkurentom a predstihol aj Ekvádorčana Richarda Carapaza.

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Po utorkovej etape sa skomplikoval boj o pódium, keď medzi druhým Vingegaardom a siedmym Del Torom je rozdiel menej než 90 sekúnd a medzi tretím Evenepoelom a ďalšími jazdcami len niekoľko sekúnd.


Zdroj: SITA.sk - Pogačar ovládol 10. etapu Tour de France na Deň dobytia Bastily, motivovali ho aj neprajní fanúšikovia pri trati © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň dobytia Bastily
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