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 24hod.sk    Šport

15. júla 2026

Bournemouth aj Manchester United hlásia nové posily. Koho angažovali kluby Premier League?


Tagy: Premier League

Youri Tielemans prichádza na Old Trafford z konkurenčnej Aston Villy. Anglický futbalový klub AFC Bournemouth získal pred sezónou 2026/2027 v Premier League 22-ročného útočníka Álvara Rodrígeza zo ...



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tielemans_ 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Youri Tielemans prichádza na Old Trafford z konkurenčnej Aston Villy.


Anglický futbalový klub AFC Bournemouth získal pred sezónou 2026/2027 v Premier League 22-ročného útočníka Álvara Rodrígeza zo španielskeho Elche za sumu približne 27,5 milióna eur. Mladík v uplynulom ročníku La Ligy strelil sedem gólov vrátane zásahov proti gigantom FC Barcelona, Realu Madrid a Atléticu Madrid.

Rodrígez podpísal dlhodobý kontrakt a jeho nový zamestnávateľ verí, že dokáže výrazne pomôcť tímu v Premier League. Rodrígez do seniorského futbalu vstúpil v Reale Madrid, v prvom tíme debutoval v januári 2023. Následne hosťoval v Getafe, v roku 2025 prestúpil do Elche.

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V kategórii do 18 rokov reprezentoval Španielsko, no v dvadsiatke už hrával za národný tím Uruguaja. Vyhlásil, že pôsobenie v Premier League bolo jeho detským snom. Svoju radosť prejavil aj tým, že prestup sa uskutočnil práve v deň jeho narodenín.

Nového hráča má aj Manchester United, ktorý angažoval belgického stredopoliara Youriho Tielemansa z konkurenčnej Aston Villy za sumu približne 35 miliónov libier, čo je v prepočte približne 41 miliónov eur. Dvadsaťdeväťročný reprezentant Belgicka podpísal s klubom z Old Traffordu zmluvu na päť rokov. Tielemans si zahral na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Ako kapitán svoj tím potiahol až do štvrťfinále.

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"Je ťažké opísať, aký som hrdý na to, že som sa stal súčasťou Manchester United. Podpísať zmluvu s takým výnimočným klubom je neuveriteľné. Je to vyvrcholenie rokov oddanosti, odkedy som sa zamiloval do futbalu. Zažil som úspechy v tomto športe a moje odhodlanie dosiahnuť ešte viac sa stále zvyšuje. Ambície všetkých v klube sú jasné – chceme bojovať o najväčšie trofeje v nasledujúcich rokoch," uviedol Tielemans, ktorý predtým hral v Anglicku aj za Leicester City, vo francúzskej Ligue 1 pôsobil v AS Monaco a vo vlasti v Anderlechte Brusel.


Zdroj: SITA.sk - Bournemouth aj Manchester United hlásia nové posily. Koho angažovali kluby Premier League? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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