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24. júla 2026
Totálny futbal Španielska a kontroverzný Trump – šampionát, ktorý zmenil pravidlá hry – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026
Stanislav Janota a Daniel Lukáč sa tentoraz v Konzervatívnej kaviarni nevenujú politickým témam, ale z pohľadu fanúšikov sa vracajú k futbalovým majstrovstvám sveta. Debata o
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24.7.2026 (SITA.sk) - Stanislav Janota a Daniel Lukáč sa tentoraz v Konzervatívnej kaviarni nevenujú politickým témam, ale z pohľadu fanúšikov sa vracajú k futbalovým majstrovstvám sveta.
Debata o futbalových majstrovstvách sveta nemusí byť len o číslach a výsledkoch, ale aj emóciách, nostalgii a hľadaní odpovede na otázku, kam tento najpopulárnejší šport na planéte vlastne kráča. Uplynulý šampionát rozvíril hladinu nielen svojím rozsahom, ale aj kontroverziami spojenými s jeho amerikanizáciou a politickým pozadím.
Pre Stanislava Janotu napriek obrovskému rozmeru nedávno ukončeného šampionátu ostávajú neprekonateľným vrcholom majstrovstvá v Čile v roku 1962, ktoré celá rodina počúvala pri prvom tranzistore.
„Od tých čias to už nikdy nebolo také vzrušujúce,“ priznáva hneď v úvode Janota. Daniel Lukáč je presvedčený, že futbalové majstrovstvá sveta sú „koncentrovanejšou zábavou“ než olympiáda, kde je pozornosť rozptýlená medzi množstvo, niekedy aj aj veľmi zvláštnych disciplín. Priznáva však, že nafúknutie turnaja na 48 mužstiev prinieslo aj odvrátenú stránku.
Podľa Lukáča sa z majstrovstiev stala udalosť, kde kvantita občas prebíja kvalitu. Z obrovského počtu 72 zápasov v základných skupinách ho zaujalo len minimum z nich. „Tri štvrtiny zápasov v základných skupinách pre mňa nie sú atraktívne, lebo hrajú tam rôzne podivné mužstvá, že ani nevieš, že ten štát existuje,“ poznamenal na adresu exotických účastníkov.
Je presvedčený, že rozšírenie počtu krajín neprinieslo vyššiu atraktivitu turnaja. „Svetový futbal je o Európe, ale medzi 48 mužstvami bolo len 16 európskych, len tretina. To je totálne nelogické a mimoriadne nespravodlivé k Európe,“ je presvedčený Lukáč.
Pripomína, že vo štvrťfinále bolo z 8 mužstiev 6 európskych a z najlepšej štvorice 3 európske, z toho dvaja medailisti.
Napriek kritike rozšírenia turnaja obaja diskutéri ocenili svieži vietor, ktorý priniesli tímy z rovníkovej Afriky. Lukáč však varuje pred prehnanými očakávaniami. Hoci tímy ako Senegal či Pobrežie Slonoviny predvádzali atraktívny futbal, stále im chýba európska organizovanosť, aby v kľúčových momentoch nezlyhali.
Opačným pólom bolo Španielsko – podľa Lukáča „dokonalý funkčný kolos“. Ich triumf nebol náhodný, ale výsledkom evolúcie smerom k tzv. „totálnemu futbalu“, kde dominuje technika, rýchlosť a neustály ofenzívny tlak. „Španielsko bolo dokonalé. Po všetkých stránkach bolo dokonalým mužstvom,“ zhodnotil Lukáč a dodal, že ich herný prejav bol doslova „futbalovou básňou“.
Debata sa nevyhla ani citlivej téme rozhodcov. Lukáč otvorene skritizoval výkon arbitrov vo finálovom zápase medzi Španielskom a Argentínou. Podľa neho rozhodca umožnil Argentíne deštruovať hru simulovaním a polofaulami, čo uškodilo plynulosti zápasu. „Rozhodca im dovolil veľa. Tým oni mohli veľmi často faulovať Španielov, veľmi často simulovať a rozbíjali tým plynulosť hry,“ konštatoval Lukáč. Dokonca vyslovil podozrenie, že v rámci „pozitívnej diskriminácie“ mali rozhodcovia z tretích krajín tendenciu nadržiavať slabším tímom na úkor európskej kvality.
Šampionát v Amerike priniesol aj nové prvky – dlhšie prestávky na pitie, dlhé polčasové show a prítomnosť politických špičiek priamo v záberoch kamier. Interakcia Donalda Trumpa s prezidentom FIFA Infantinom, pri fotení španielskeho tímu, bola skôr úsmevná než dramatická. Lukáč označil Trumpovu snahu byť v centre osláv za „detinský narcizmus“, ktorý mu bol ale sympatickejší než „kamenné tváre“ iných svetových lídrov, napríklad Putina, pri podobných udalostiach.
Na záver sa debata dotkla aj domácej scény. Hoci záujem detí o futbal na Slovensku podľa Lukáča neklesá, problémom zostáva nefunkčný systém. „U nás sú talenty vlastne vždy výsledkom práce rodičov, nie príslušného športového zväzu,“ povzdychol si Lukáč pri porovnaní s koncepčnou prácou so športovou mládežou v Nórsku či Španielsku. Napriek všetkým výhradám diskutéri uzavreli rozhovor optimisticky. Futbal podľa nich potvrdil, že vie spájať svet a jeho budúcnosť, najmä vďaka mladým hviezdam ako Mbappé či Haaland, vyzerá jasne.
V rozhovore sa dozviete aj to:
Zdroj: SITA.sk - Totálny futbal Španielska a kontroverzný Trump – šampionát, ktorý zmenil pravidlá hry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Debata o futbalových majstrovstvách sveta nemusí byť len o číslach a výsledkoch, ale aj emóciách, nostalgii a hľadaní odpovede na otázku, kam tento najpopulárnejší šport na planéte vlastne kráča. Uplynulý šampionát rozvíril hladinu nielen svojím rozsahom, ale aj kontroverziami spojenými s jeho amerikanizáciou a politickým pozadím.
Nostalgia verzus moderný kolos
Pre Stanislava Janotu napriek obrovskému rozmeru nedávno ukončeného šampionátu ostávajú neprekonateľným vrcholom majstrovstvá v Čile v roku 1962, ktoré celá rodina počúvala pri prvom tranzistore.
„Od tých čias to už nikdy nebolo také vzrušujúce,“ priznáva hneď v úvode Janota. Daniel Lukáč je presvedčený, že futbalové majstrovstvá sveta sú „koncentrovanejšou zábavou“ než olympiáda, kde je pozornosť rozptýlená medzi množstvo, niekedy aj aj veľmi zvláštnych disciplín. Priznáva však, že nafúknutie turnaja na 48 mužstiev prinieslo aj odvrátenú stránku.
Podľa Lukáča sa z majstrovstiev stala udalosť, kde kvantita občas prebíja kvalitu. Z obrovského počtu 72 zápasov v základných skupinách ho zaujalo len minimum z nich. „Tri štvrtiny zápasov v základných skupinách pre mňa nie sú atraktívne, lebo hrajú tam rôzne podivné mužstvá, že ani nevieš, že ten štát existuje,“ poznamenal na adresu exotických účastníkov.
Je presvedčený, že rozšírenie počtu krajín neprinieslo vyššiu atraktivitu turnaja. „Svetový futbal je o Európe, ale medzi 48 mužstvami bolo len 16 európskych, len tretina. To je totálne nelogické a mimoriadne nespravodlivé k Európe,“ je presvedčený Lukáč.
Pripomína, že vo štvrťfinále bolo z 8 mužstiev 6 európskych a z najlepšej štvorice 3 európske, z toho dvaja medailisti.
Africká hravosť a španielska dokonalosť
Napriek kritike rozšírenia turnaja obaja diskutéri ocenili svieži vietor, ktorý priniesli tímy z rovníkovej Afriky. Lukáč však varuje pred prehnanými očakávaniami. Hoci tímy ako Senegal či Pobrežie Slonoviny predvádzali atraktívny futbal, stále im chýba európska organizovanosť, aby v kľúčových momentoch nezlyhali.
Opačným pólom bolo Španielsko – podľa Lukáča „dokonalý funkčný kolos“. Ich triumf nebol náhodný, ale výsledkom evolúcie smerom k tzv. „totálnemu futbalu“, kde dominuje technika, rýchlosť a neustály ofenzívny tlak. „Španielsko bolo dokonalé. Po všetkých stránkach bolo dokonalým mužstvom,“ zhodnotil Lukáč a dodal, že ich herný prejav bol doslova „futbalovou básňou“.
Kontroverzie vo finále a „nadržanie“ Argentíne
Debata sa nevyhla ani citlivej téme rozhodcov. Lukáč otvorene skritizoval výkon arbitrov vo finálovom zápase medzi Španielskom a Argentínou. Podľa neho rozhodca umožnil Argentíne deštruovať hru simulovaním a polofaulami, čo uškodilo plynulosti zápasu. „Rozhodca im dovolil veľa. Tým oni mohli veľmi často faulovať Španielov, veľmi často simulovať a rozbíjali tým plynulosť hry,“ konštatoval Lukáč. Dokonca vyslovil podozrenie, že v rámci „pozitívnej diskriminácie“ mali rozhodcovia z tretích krajín tendenciu nadržiavať slabším tímom na úkor európskej kvality.
Finále MS vo futbale 2026: Španielsko - Argentína
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/futbal-zapas-spanielsko-argentina-vo-finale-ms-vo-futbale-2026-fotografie/">Futbal: Zápas Španielsko – Argentína vo finále MS vo futbale 2026 (fotografie)
Americká show a Trumpov narcizmus
Šampionát v Amerike priniesol aj nové prvky – dlhšie prestávky na pitie, dlhé polčasové show a prítomnosť politických špičiek priamo v záberoch kamier. Interakcia Donalda Trumpa s prezidentom FIFA Infantinom, pri fotení španielskeho tímu, bola skôr úsmevná než dramatická. Lukáč označil Trumpovu snahu byť v centre osláv za „detinský narcizmus“, ktorý mu bol ale sympatickejší než „kamenné tváre“ iných svetových lídrov, napríklad Putina, pri podobných udalostiach.
Slovenská realita: Talent bez systému
Na záver sa debata dotkla aj domácej scény. Hoci záujem detí o futbal na Slovensku podľa Lukáča neklesá, problémom zostáva nefunkčný systém. „U nás sú talenty vlastne vždy výsledkom práce rodičov, nie príslušného športového zväzu,“ povzdychol si Lukáč pri porovnaní s koncepčnou prácou so športovou mládežou v Nórsku či Španielsku. Napriek všetkým výhradám diskutéri uzavreli rozhovor optimisticky. Futbal podľa nich potvrdil, že vie spájať svet a jeho budúcnosť, najmä vďaka mladým hviezdam ako Mbappé či Haaland, vyzerá jasne.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- aký je rozdiel medzi futbalom v rovníkovej a arabskej Afrike
- prečo Angličania, napriek vynikajúcemu tímu, opäť „skrachovali“ pred bránami úspechu
- či systém VAR naozaj prináša do futbalu spravodlivosť alebo len ďalšie diskusie
- aký je vplyv americkej komercie na tradičnú dušu futbalu
- čo si myslia o vyhláseniach španielskeho premiéra na adresu francúzskeho multietnického tímu
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Zdroj: SITA.sk - Totálny futbal Španielska a kontroverzný Trump – šampionát, ktorý zmenil pravidlá hry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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