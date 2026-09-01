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01. septembra 2026
Pogačara úspešne operovali, ale pár dní zostane v nemocnici. Saganov rekord zatiaľ zrejme nevyrovný
Cyklistický fenomén Tadej Pogačar má po operácii, ale zatiaľ nevie, či aj po sezóne. Tadej Pogačar je po úspešnej operácii ľavej kľúčnej kosti, ktorá sa udiala bez ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Cyklistický fenomén Tadej Pogačar má po operácii, ale zatiaľ nevie, či aj po sezóne.
Tadej Pogačar je po úspešnej operácii ľavej kľúčnej kosti, ktorá sa udiala bez komplikácií.
Podľa vyjadrenia tímu UAE Emirates-XRG slovinský cyklistický multišampión zostane ešte niekoľko dní v nemocnici v Barcelone, aby ho pravidelne monitorovali.
Operačný zákrok sa oddialil až na pondelok večer, dôvodom boli následky otrasu mozgu po ťažkom páde v sobotnej ôsmej etape Vuelty, keď skončil na vozovke so zlomenou kľúčnou kosťou a viacerými odreninami aj otvorenými ranami v tvárovej časti.
"Keď bude Tadej pripravený, odcestuje domov, aby začal s rehabilitáciou a zotavovaním sa pod dohľadom zdravotníckeho personálu tímu. Počas celého procesu budeme pozorne sledovať jeho pokrok,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ medicínskeho tímu SAE Emirates-XRG Adrian Rotunno.
Je čoraz pravdepodobnejšie, že sezóna šesťnásobného šampióna Grand Tour sa skončila a Pogačar zrejme príde o šancu získať tretiu zlatú medailu za sebou v elitných mužských pretekoch na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike, ktoré sa uskutočnia 27. septembra v Montreale. V takom prípade by nevyrovnal historický rekord Petra Sagana z rokov 2015, 2016 a 2017.
Pogačarov agent Alex Carera počas víkendu povedal, že ešte nebolo prijaté rozhodnutie o prípadnom pokračovaní v sezóne päťnásobného víťaza Tour de France.
"Až niekoľko hodín po dokončení operácie budeme presne vedieť, ako dlho bude trvať jeho rekonvalescencia. Držme si palce a počkajme na ďalšie správy,“ povedal Carera v sobotu pre Quibici Sport, cituje ho web The National News.
Pogačar mal na čele celkového priebežného poradia náskok 3 minúty a 21 sekúnd, keď musel predčasne odstúpiť z Vuelty. Pretekára, o ktorom sa tradovalo, že nepadá a svojou šikovnosťou si vždy vie nájsť cestu k úspechu, tentoraz zradila nerovnosť trate.
V čase, keď sa osviežoval vodou z fľaše, narazil predným kolesom na kameň alebo niečo podobné, a v rýchlosti preletel cez riadidlá svojho bicykla. Pritom po jeho famóznom 50 km dlhom sóle predtým v Andorre sa o jeho prvom triumfe na Vuelte hovorilo ako o hotovej veci.
"Mali sme všetky dôvody na optimizmus, na papieri bolo všetko také jasné a uhladené. Bohužiaľ, objavil sa kameň na ceste a všetko sa za pár sekúnd zmenilo. Je to ako v živote. Keď si myslíte, že sa už nič nemôže stať, všetko sa zrazu obráti naruby," uviedol Matxi Joxean Fernández, Pogačarov tímový šéf.
Zdroj: SITA.sk - Pogačara úspešne operovali, ale pár dní zostane v nemocnici. Saganov rekord zatiaľ zrejme nevyrovný © SITA Všetky práva vyhradené.
Tadej Pogačar je po úspešnej operácii ľavej kľúčnej kosti, ktorá sa udiala bez komplikácií.
Podľa vyjadrenia tímu UAE Emirates-XRG slovinský cyklistický multišampión zostane ešte niekoľko dní v nemocnici v Barcelone, aby ho pravidelne monitorovali.
Prečo až v pondelok?
Operačný zákrok sa oddialil až na pondelok večer, dôvodom boli následky otrasu mozgu po ťažkom páde v sobotnej ôsmej etape Vuelty, keď skončil na vozovke so zlomenou kľúčnou kosťou a viacerými odreninami aj otvorenými ranami v tvárovej časti.
"Keď bude Tadej pripravený, odcestuje domov, aby začal s rehabilitáciou a zotavovaním sa pod dohľadom zdravotníckeho personálu tímu. Počas celého procesu budeme pozorne sledovať jeho pokrok,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ medicínskeho tímu SAE Emirates-XRG Adrian Rotunno.
Koniec sezóny?
Je čoraz pravdepodobnejšie, že sezóna šesťnásobného šampióna Grand Tour sa skončila a Pogačar zrejme príde o šancu získať tretiu zlatú medailu za sebou v elitných mužských pretekoch na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike, ktoré sa uskutočnia 27. septembra v Montreale. V takom prípade by nevyrovnal historický rekord Petra Sagana z rokov 2015, 2016 a 2017.
Pogačarov agent Alex Carera počas víkendu povedal, že ešte nebolo prijaté rozhodnutie o prípadnom pokračovaní v sezóne päťnásobného víťaza Tour de France.
Držme si palce!
"Až niekoľko hodín po dokončení operácie budeme presne vedieť, ako dlho bude trvať jeho rekonvalescencia. Držme si palce a počkajme na ďalšie správy,“ povedal Carera v sobotu pre Quibici Sport, cituje ho web The National News.
Pogačar mal na čele celkového priebežného poradia náskok 3 minúty a 21 sekúnd, keď musel predčasne odstúpiť z Vuelty. Pretekára, o ktorom sa tradovalo, že nepadá a svojou šikovnosťou si vždy vie nájsť cestu k úspechu, tentoraz zradila nerovnosť trate.
Ako sa to stalo?
V čase, keď sa osviežoval vodou z fľaše, narazil predným kolesom na kameň alebo niečo podobné, a v rýchlosti preletel cez riadidlá svojho bicykla. Pritom po jeho famóznom 50 km dlhom sóle predtým v Andorre sa o jeho prvom triumfe na Vuelte hovorilo ako o hotovej veci.
"Mali sme všetky dôvody na optimizmus, na papieri bolo všetko také jasné a uhladené. Bohužiaľ, objavil sa kameň na ceste a všetko sa za pár sekúnd zmenilo. Je to ako v živote. Keď si myslíte, že sa už nič nemôže stať, všetko sa zrazu obráti naruby," uviedol Matxi Joxean Fernández, Pogačarov tímový šéf.
Zdroj: SITA.sk - Pogačara úspešne operovali, ale pár dní zostane v nemocnici. Saganov rekord zatiaľ zrejme nevyrovný © SITA Všetky práva vyhradené.
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