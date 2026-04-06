Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

06. apríla 2026

Pogačarovi či Evenepoelovi hrozia sankcie za prejazd na červenú


Pravidlá Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) hovoria, že ak svieti červená, jazdci musia na železničnom priecestí zastaviť.



Zdieľať
Víťaz monumentálnej klasiky Okolo Flámska Tadej Pogačar a tretí muž poradia Remco Evenepoel patria medzi cyklistov, ktorým po nedeľných pretekoch hrozia dodatočné sankcie. Dôvodom je prejazd cez železničné priecestie na červenú.


K incidentu došlo vo Wichelene po približne 65 kilometroch z celkovej 278-kilometrovej trasy. Preteky na niekoľko minút neutralizovali, keďže približne polovica pelotónu zostala stáť pred spustenými závorami. Asi 30 jazdcov z čelnej skupiny pokračovalo ďalej, medzi nimi aj Pogačar a Evenepoel.

Podľa medializovaných informácií chce prokuratúra vo Východnom Flámsku pretekárov z tejto skupiny identifikovať a uložiť im tresty. Hroziť im môže najmenej osemdňový dištanc či pokuta od 400 do 5000 eur, pričom v krajnom prípade by mohlo dôjsť aj k dodatočnej diskvalifikácii.

Pravidlá Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) hovoria, že ak svieti červená, jazdci musia na železničnom priecestí zastaviť. „Nebolo to pekné. Išli sme a zrazu traja chlapi vyskočili do stredu cesty a začali na nás mávať, aby sme zastavili. Ako môžete zastaviť za jednu sekundu? Myslím, že tomu mohli zabrániť tým, že by nás zastavili skôr, nie? Nie 10 metrov pred priecestím. Premýšľal som, že sú to možno nejakí protestujúci, alebo že sa deje niečo šialené,“ opísal situáciu Pogačar podľa DPA.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
<< predchádzajúci článok
Srbský kapitán Vemič pred duelom proti Slovenkám: „Majú skúsený tím

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 