Pohánkovú motivoval Jamrichovej triumf: Semifinále je super výsledok

Slovenskú tenistku Miu Pohánkovú na ceste za životným úspechom motivoval vlaňajší triumf Renáty Jamrichovej na Australian Open. V juniorskej dvojhre síce v Melbourne nezopakovala víťazstvo krajanky, postup do semifinále však považuje za super výsledok.



"Už som absolvovala všetky štyri juniorské grandslamy a najviac mi vyšiel práve Australian Open. Určite ma motivoval 'Renčin' úspech, videla som ju na každom rohu, na každom plagáte. Bolo by niečo výnimočné, keby dve Slovenky za sebou vyhrali juniorskú dvojhru na Australian Open. Aj keď sa mi to nepodarilo, turnaj hodnotím veľmi pozitívne," uviedla 16-ročná hráčka na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Pohánková v náročných zápasoch ukázala veľkú mentálnu silu. "Dokázala som otočiť tri stretnutia za sebou. Už v prvom kole som bola dve loptičky od vyradenia, no nevzdala som sa a bojovala až do konca. Škoda semifinálovej prehry so šiestou nasadenou Američankou Kristinou Penickovou. V druhom sete som otočila z 1:4 a v treťom dejstve viedla 3:0. Bol to boj o každú loptičku, napokon koncovku lepšia zvládla súperka. Asi si to zaslúžila."



Zverenka trénera Róberta Gašparetza si užíva atmosféru na veľkých turnajoch. "Na veľkých kurtoch sa mi hrá dobre. Sú tam žičliví fanúšikovia, ktorí povzbudzujú obe hráčky. Vždy ma motivuje, keď viem, že na týchto dvorcoch hrali svoje zápasy tie najväčšie hviezdy. Počas Australian Open som bola povzbudiť Rebeccu Šramkovú v súboji proti svetovej dvojke Poľke Ige Swiatekovej. Bol to zážitok. Každý grandslam má niečo do seba, najviac sa mi asi páči Roland Garros."

Podľa kouča Pohánková zúročila kvalitnú prípravu. "Od šiesteho januára absolvovala Mia prípravný turnaj v Traralgone. Mali sme tri dni na aklimatizáciu a na to, aby si zvykla na autrálske podnebie. Povrch bol podobný ako v Melbourne. Už tam Mia ukázala, že je v dobrej pohode. Na Australian Open som na nej videl, že chce na tomto grandslame niečo uhrať, náročné zápasy zvládla po mentálnej stránke. V tom vidím u nej najväčší posun. Bola koncentrovaná na svoj výkon. Určite je to prísľub pred ďalšími tohtoročnými juniorskými grandslamovými turnajmi," zdôraznil Gašparetz.

Pohánkovej vystúpenie ocenil aj prezident Slovenského tenisového zväzu Miloslav Mečíř. "Gratulujem Mii ku krásnym výkonom a skvelej reprezentácii Slovenska. Byť v semifinále grandslamu je super úspech. Verím, že Mia má pred sebou sľubnú kariéru, máme sa na čo tešiť. Bola dobre pripravená, čo je veľká záluha jej trénera Roba Gašparetza. Nezľakla sa veľkých mien a náročných zápasov," povedal na adresu vlaňajšej víťazky bratislavského turnaja J&T Banka Slovak Open.