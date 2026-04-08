Streda 8.4.2026
Meniny má Albert
08. apríla 2026
Pohár Billie-Jean Kingovej v Oeirase: Slovenky triumfovali na turnaji nad Litvou
Po dvojhrách bol stav stretnutia 2:0, Slovenky si v tabuľke vylepšili bilanciu na jedno víťazstvo a jednu prehru.
Tenistky Slovenska získali v A-skupine turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej (PBJK) v portugalskom Oeirase prvé víťazstvo. V súboji tímových jednotiek triumfovala Rebecca Šramková nad Justinou Mikulskytéovou 6:4 a 6:3. Po dvojhrách bol tak stav stretnutia 2:0, Slovenky si v tabuľke vylepšili bilanciu na jedno víťazstvo a jednu prehru.
Mia Pohánková sa postarala o prvý singlový bod, keď zdolala André Lukošiutéovú 6:3 a 6:0. Na záverečnú štvorhru boli predbežne nominované Viktória Hrunčáková a Tereza Miháliková, čeliť by mali Lukošiutéovej a Mikulskytéovej.
Šramková mohla nastúpiť na kurt uvoľnenejšie v porovnaní so súperkou, keďže úvodnú dvojhru zvládli lepšie Slovenky. Súboj tímových jednotiek bol v prvom sete vyrovnaný, ani jedna z tenistiek sa dlho nevedela dostať do výraznejšieho trháku. Šramková bola na tom lepšie v reakciách na dôležité okamihy, ale obe hráčky nemali konzistentné podanie. Zlom prišiel za stavu 4:4, Slovenka opäť prelomila servis Litovky a následne pri vlastnom podaní využila prvý setbal k tomu, aby získala úvodné dejstvo 6:4.
Druhý set bol oveľa vyrovnanejší, celkovo sa hrali dlhé výmeny a gemy. Zaujímavosťou je, že v prvých troch hrách si nik nepostrážil svoj servis. Na dôležitý tretí gem dokázala Šramková nadviazať tým, že si udržala podanie a dostala sa do vedenia 3:1. Mikulskytéová ale tiež ukázala svoje herné kvality, keď celkom s prehľadom okamžite odpovedala a vyrovnala na 3:3. Slovenka zareagovala najlepším možným spôsobom, troma hrami za sebou napokon získala druhý set 6:3 a aj prvé víťazstvo Slovenska na turnaji v portugalskom Oeirase.
Do semifinále turnaja postúpia iba víťazky štyroch štvorčlenných skupín. Úspešní zo semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii PBJK. Zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe o posledné postupové miesto. Tímy na druhých priečkach budú bojovať medzi sebou o konečné umiestnenie. Družstvá na tretích a štvrtých miestach v skupine sa dostávajú do ohrozenia a odohrajú medzi sebou stretnutia, v ktorých sa rozhodne o štyroch zostupujúcich do nižšej fázy súťaže PBJK.
Vo štvrtok 9. apríla nastúpi slovenská zostava na záverečný duel v A-skupine, od 12.00 h bude čeliť Chorvátsku.
Turnaj I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej v Oeirase
A-skupina:
SLOVENSKO - Litva 2:0 po dvojhrách
Mia Pohánková - André Lukošiutéová 6:3, 6:0
Rebecca Šramková - Justina Mikulskytéová 6:4, 6:3
MS vo Švajčiarsku 2026: Slováci sa na turnaji musia zaobísť bez Cingela, Studeniča i Tatara
Štvrťfinále Liga majstrov: Bayern uspel v Madride 2:1, Sporting prehral s Arsenalom 0:1
