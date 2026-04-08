 Streda 8.4.2026
 Meniny má Albert
 Šport

08. apríla 2026

Štvrťfinále Liga majstrov: Bayern uspel v Madride 2:1, Sporting prehral s Arsenalom 0:1



Na štadióne Santiaga Bernabeua mal v prvom polčase Bayern veľkú šancu už v úvode, ale Upamecano loptu do siete nedostal.



Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na ihrisku Realu Madrid 2:1 a vytvorili si tak sľubnú pozíciu do odvety. V druhom utorňajšom stretnutí Sporting Lisabon podľahol Arsenalu Londýn 0:1.

Na štadióne Santiaga Bernabeua mal v prvom polčase Bayern veľkú šancu už v úvode, ale Upamecano loptu do siete nedostal. Na opačnej strane pohrozil Mbappe, Neuer ho však vychytal. Potom sa dostali k slovu opäť hráči nemeckého majstra, keď Pitarch urobil hrubú chybu, ale Gnabry špičkou kopačky mieril len do pravého ramena brankára Lunina. Neuer potom opäť zabránil pohrome po akcii Mbappeho a na konci polčasu už Bavori udreli. Gnabry kolmým pasom medzi obrancov poslal loptu na Diaza a ten skóroval - 0:1.

Hneď po prestávke viedli nemeckí šampióni už o dva góly, keď Olise priťukol loptu Kaneovi a ten technicky spoza šestnástky prekonal Lunina. Tento gól prebral domácich k väčšej aktivite. Najskôr zlyhal v šanci Vinicus a po ňom dvakrát aktívny Mbappe. Francúzsky reprezentant si však v 74. minúte dobre počkal na prihrávku Alexandera-Arnolda a z bezprostrednej blízkosti už Neuera prekonal. Vyrovnať však už domáci nestihli.

V Lisabone mali prvé šance domáci, Araujo dokonca v 6. minúte napálil loptu do brvna. To isté na druhej strane zopakoval Madueke po rohovom kope. Potom sa však hralo prevažne medzi šestnástkami a diváci veľa futbalového divadla nevideli.

Po prestávke sa hostia tešili z gólu po strele Zubimendiho, ale VAR odhalili ofsajdové postavenie Gyökeresa. V závere mali najskôr šancu rozhodnúť domáci, ale Catama zastavil Raya. V nadstavenom čase napokon priniesol Londýnčanom víťazstvo striedajúci Havertz.

V stredu sú ma programe ďalšie dva štvrťfinálové zápasy FC Barcelona - Atletico Madrid a Paríž Saint-Germain - FC Liverpool. Odvety sú na programe o týždeň 14. a 15. apríla.

prvé zápasy štvrťfinále Ligy majstrov:

Real Madrid - Bayern Mníchov 1:2 (0:1)

Góly: 74. Mbappe - 41. Diaz, 46. Kane

Sporting Lisabon - Arsenal Londýn 0:1 (0:0)

Gól: 90.+1 Havertz


