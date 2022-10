Pohľad na „odhryznuté Slnko“ bude krásny, čiastočné zatmenie uvidíme zo Slovenska v celom priebehu

Špeciálne okuliare s ochrannou fóliou

„Kosáčiky“ Slnka počas zatmenia

22.10.2022 (Webnoviny.sk) - Čiastočné zatmenie Slnka, ktoré nastane 25. októbra 2022 od 11:15, je najvýznamnejším astronomickým úkazom v tomto roku. Informovala o tom Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV).Ostatné čiastočné zatmenie Slnka bolo od nás pozorovateľné 10. júna 2021, no len s malou fázou (0,11) a nasledujúce uvidíme až 29. marca 2025, no v tomto prípade bude fáza zatmenia ešte menšia (0,09).„Tohtoročné zatmenie si teda určite nenechajte ujsť, pohľad na 'odhryznuté Slnko' bude krásny," uviedol Miloš Obert, predseda Slovenského zväzu astronómov (SZA).Zatmenie bude viditeľné v Európe, severovýchodnej Afrike, Strednom východe a západnej Ázii. „Z nášho územia uvidíme zatmenie v celom priebehu," informoval Rudolf Gális , predseda SAS pri SAV Pre pozorovanie zatmenia Slnka nie je potrebný ďalekohľad, no musíme dbať na dostatočnú ochranu zraku, nakoľko hrozí jeho trvalé poškodenie. Najlepšie sú špeciálne okuliare s ochrannou fóliou pre vizuálne pozorovanie alebo aj tmavé zváračské sklo (č. 12 a vyššie).Často odporúčané diskety nie sú najvhodnejšie, nakoľko neodfiltrujú infračervenú časť spektra. „Pri pozorovaní ďalekohľadom filter umiestnime vždy pred objektív, nikdy nie do blízkosti okuláru, hrozí jeho poškodenie/prasknutie," upozornil Pavol Rapavý, vedúci sekretariátu SZA.Pri fotografovaní alebo videozázname je vhodné použiť objektívy s dlhou ohniskovou vzdialenosťou, nakoľko obraz Slnka v ohnisku objektívu s ohniskovou vzdialenosťou 1 meter je len 9 milimetrov.„Kosáčiky“ Slnka počas zatmenia môžeme vidieť aj cez dierkovú komoru, ktorú nám v prírode dobre nahradia listy dostatočne hustej koruny stromu, pod ktorými uvidíme obrazy „odhryznutého Slnka". Najbezpečnejším a najpohodlnejším spôsobom pozorovania zatmenia je metóda projekcie.„Ak nemáte k dispozícii vhodné vybavenie, navštívte najbližšiu hvezdáreň, kde bude pripravená nielen pozorovacia technika, ale ochotní zamestnanci, ktorí vám povedia aj množstvo zaujímavostí nielen o zatmeniach," doplnil generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Marián Vidovenec.