Zákaz nedeľného predaja oberie zamestnancov o desiatky eur a bude mať aj ďalšie dôsledky

22.10.2022 (Webnoviny.sk) - Zákaz nedeľného predaja môže spôsobiť zníženie zamestnanosti, dostupnosti čiastočných úväzkov, ako aj zníženie čistej mzdy zasiahnutých zamestnancov.V reakcii na návrh poslancov Národnej rady SR za hnutie OĽaNO zakázať od začiatku budúceho roka maloobchodný predaj počas nedieľ na to upozorňuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Dôsledkom zákazu nedeľného predaja tiež podľa inštitútu môžu byť nižšie tržby a nižší výber dane z pridanej hodnoty, či zánik niektorých obchodníkov. „Obzvlášť upozorňujeme na efekt zníženia miezd dotknutých zamestnancov, ktorý stratou nedeľných príplatkov prídu o 350 až 600 eur ročne v hrubých príjmoch," varuje INESS.Platný podľa inštitútu nie je ani argument o šetrení energiou. „Hrubý domáci produkt vytvorený maloobchodom nie je o nič horší, ako hrubý domáci produkt vytvorený inými službami, alebo priemyslom," uvádza v tlačovej správe. O zatváraní prevádzok majú podľa INESS rozhodovať ceny energií a teda interné firemné výpočty nákladov a výnosov, nie nálady politikov.Poslanci parlamentu za hnutie OĽaNO predložili koncom augusta do parlamentu návrh novely Zákonníka práce , ktorým by sa od začiatku budúceho roka počas nedieľ zakázal maloobchodný predaj. Výnimkou by boli len štyri nedele v roku.Obchody by zostali otvorené poslednú nedeľu pred začiatkom školského roka a tri adventné nedele pred Vianocami. Týmito výnimkami chcú umožniť obchodníkom zvýšenie tržieb a zásobenie obyvateľstva pred začiatkom školského roku a pred Vianocami.Podľa údajov z Eurostatu boli slovenskí zamestnanci podľa poslancov za hnutie OĽaNO najčastejšie pracujúcimi zamestnancami počas nedele zo všetkých krajín EÚ. Podľa údajov za rok 2014 pravidelne v nedeľu pracovalo 21 % z nich, čiže každý piaty Slovák.„Zámerom predkladaného návrhu zákona je zmierniť túto diskrepanciu medzi citovaným ustanovením zákona a praxou, a to prostredníctvom regulácie podmienok maloobchodného predaja počas nedele," uviedli. O tomto návrhu by mal parlament rokovať v prvom čítaní na októbrovej schôdzi.