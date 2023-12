Pohoda sa dostala do zoznamu desiatich najlepších veľkých festivalov v Európe

31.12.2023 (SITA.sk) - Festival Pohoda je nominovaný až v troch kategóriách na najprestížnejšie európske festivalové ceny European Festival Awards 2023 . Informovali o tom organizátori festivalu Pohoda a spresnili, že sa festival dostal do zoznamu desiatich najlepších veľkých festivalov v Európe.Hudobní profesionáli Pohodu zaradili aj do úzkeho výberu najlepších piatich festivalov v kategórii Take a Stand a Event Safety. Víťazné festivaly budú vyhlasovať 17. januára na galavečere v holandskom Groningene.Ako organizátori festivalu priblížili, v kategórii Najlepší stredne veľký festival prebieha v dvoch kolách. V prvom kole za festivaly hlasujú návštevníci a následne vyberie odborná porota finálnu desiatku a víťaza kategórie. Festival Pohoda je v tejto kategórii nominovaná pravidelne.„Sme hrdí, že sme opäť nominovaní aj v kategórii Take a Stand, už jednu túto cenu máme a sme radi, že Pohoda ostáva oslavou slobody aj z pohľadu európskych kolegov. Nemenej dôležitá je nominácia v kategórii Event Safety, vždy sme dávali dôraz na bezpečnosť a kvalitný servis pre naše návštevníčky a návštevníkov," uviedol zakladateľ a šéf Pohody Michal Kaščák a dodal, že im to dodáva silu a radosť na prípravu ďalšieho ročníka festivalu.