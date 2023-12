Putin je zodpovedný za nezmyselné a zbytočné straty na životoch, bremeno vojny musia znášať aj obyčajní ruskí civilisti

31.12.2023 (SITA.sk) - Počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) v nadväznosti na údajný útok v ruskom Belgorode neďaleko hraníc s Ukrajinou americký predstaviteľ John Kelley uviedol, že „brutálnu vojnu Kremľa musia znášať aj obyčajní ruskí civilisti“. Referuje o tom web Kyiv Independent.Rusko zvolalo mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN po sobotňajšom útoku na Belgorod, pri ktorom údajne zahynulo 20 ľudí vrátane dvoch detí. Zranených je údajne aj takmer 111 osôb.„Spojené štáty smútia za každým civilným životom strateným v tomto konflikte a vo všetkých konfliktoch po celom svete. Nestratili sme zo zreteľa skutočnosť, že aj obyčajní ruskí civilisti znášajú bremeno brutálnej vojny Kremľa. Tak ako v tejto rokovacej sále otvorene a na rovinu diskutujeme o problémoch, Putin by mal byť úprimný k svojmu ľudu o tom, aká je cena jeho vojny,“ povedal Kelley.Američan zdôraznil spojitosť útoku v Belgorode s Putinovými vojnovými ambíciami a dopadmi vojny na ruský ľud.„Každý deň pokračuje invázia Kremľa na Ukrajinu a Putin je zodpovedný za nezmyselné a zbytočné straty na životoch. Toto je jeho vojna. Je to vojna, ktorú si vybral... On môže za začatie a predĺženie tejto vojny v rozpore s Chartou OSN a za straty na životoch, ktoré z toho vyplývajú,“ skonštatoval Kelley.