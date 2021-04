Pohoda sa neuskutoční ani tento rok, organizátori však plánujú sériu menších festivalov

Snažia sa presunúť umelcov

Zrušili sa aj iné festivaly

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.4.2021 (Webnoviny.sk) - Festival Pohoda sa tento rok neuskutoční, nahradí ho séria malých podujatí pod názvom Pohoda on the Ground. Ďalší, v poradí 24. ročník festivalu sa tak opäť posúva a konať by sa mal od 7. do 9. júla 2022. Informovali o tom organizátori festivalu na oficiálnej webovej stránke podujatia.Všetky vstupenky zakúpené na 24. ročník tohto festivalu však naďalej ostávajú v platnosti. Týka sa to konkrétne edície z roku 2020 a 2021. Podľa organizátorov je prenesenie lístkov na budúci rok tou najoptimálnejšou voľbou, ako festival podporiť.Avšak tým, ktorí to potrebujú, vedia organizátori vrátiť za kúpený lístok plnú sumu. Práve pre nich bola na stránke festivalu zriadenia sekcia Pohoda 20 -> 22 aj s návodom, ako postupovať pri refundácii. Organizátori podotkli, že sa na budúcoročné podujatie snažia presunúť aj potvrdených umelcov a kapely na rok 2021.Organizátori rozhodnutie o presune ročníka prijali po diskusiách s epidemiologičkami Zuzanou Krištúfkovou, Máriou Štefkovičovou, Alexandrou Bražinovou a s matematikom Richardom Kollárom. Uviedli, že títo odborníci nevideli reálnu šancu na usporiadanie podujatia s kapacitou 30-tisíc ľudí počas tohto leta.Doplnili tiež, že pre medzinárodné festivaly je dôležitá aj situácia v iných krajinách. V posledných týždňoch viacerí umelci odvolali plánované letné turné a zrušili sa tiež viaceré festivaly, ktoré nadväzovali na Pohodu.„Je nám to ľúto, ale naše rozhodnutie považujeme za nevyhnutné a správne. Zároveň sme rozbehli prípravu sérii malých festivalov, ktoré chceme na trenčianskom letisku urobiť už toto leto, a ktorým sme dali názov Pohoda on the Ground,“ vysvetlil organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák . Dodal, že na jeseň sa má rozbehnúť klubová scéna.