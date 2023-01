Pohreb Benedikta XVI. povedie pápež František, očakáva sa účasť desaťtisícov ľudí a príde aj Heger (video+foto)

aktualizované 5. januára 2023, 9:17



Oficiálnu pozvánku dostali len vybraní

Vystavený v Bazilike sv. Petra

Niektoré časti pohrebu upravia



Pápež Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger sa narodil v roku 1927 v bavorskom Martl am Inn. Od roku 1981 pôsobil na rôznych pozíciách vo vatikánskych inštitúciách. Bol prefektom Kongregácie pre náuku viery, predsedom Pápežskej biblickej komisie či predsedom Medzinárodnej teologickej komisie. Od roku 2002 bol dekanom kolégia kardinálov.



Vo veku 78 rokov bol v apríli 2005 zvolený za 265. pápeža Katolíckej cirkvi. Bol tak prvým nemeckým pápežom od roku 1523. Po zvolení si vybral meno Benedikt XVI. Napísal tri encykliky. Uskutočnil viac ako dvadsať apoštolských ciest mimo Talianska, počas ktorých navštívil päť kontinentov, a 31 pastoračných ciest v Taliansku. Slovensko síce ako pápež nenavštívil, v roku 1992 však v Bratislave prednášal ako prefekt Kongregácie pre náuku viery.







Fotogaléria: Pápež Benedikt XVI.









Joseph Ratzinger sa narodil v roku 1927 v bavorskom Martl am Inn. Od roku 1981 pôsobil na rôznych pozíciách vo vatikánskych inštitúciách. Bol prefektom Kongregácie pre náuku viery, predsedom Pápežskej biblickej komisie či predsedom Medzinárodnej teologickej komisie. Od roku 2002 bol dekanom kolégia kardinálov.Vo veku 78 rokov bol v apríli 2005 zvolený za 265. pápeža Katolíckej cirkvi. Bol tak prvým nemeckým pápežom od roku 1523. Po zvolení si vybral meno Benedikt XVI. Napísal tri encykliky. Uskutočnil viac ako dvadsať apoštolských ciest mimo Talianska, počas ktorých navštívil päť kontinentov, a 31 pastoračných ciest v Taliansku. Slovensko síce ako pápež nenavštívil, v roku 1992 však v Bratislave prednášal ako prefekt Kongregácie pre náuku viery.

5.1.2023 (Webnoviny.sk) -Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne sa vo štvrtok uskutoční posledná rozlúčka so zosnulým emeritným pápežom Benediktom XVI. Vatikán očakáva účasť desaťtisícov ľudí, prítomní by mali byť viacerí štátni a cirkevní predstavitelia z celého sveta. Za Slovensko sa na nej zúčastní predseda vlády Eduard Heger či predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Pôvodne podľa talianskych médií, ktoré citovali plány v oblasti bezpečnostných opatrení, polícia rátala s účasťou približne 60-tisíc ľudí.Keďže Benedikt si želal jednoduchý obrad, Vatikán na pohreb oficiálne pozval len zástupcov Talianska a Nemecka a prezidenti Sergio Mattarella a Frank-Walter Steinmeier potvrdili svoju účasť. Ostatné hlavy štátov a vlád sa rozhodli prijať ponuku Vatikánu, že na pohrebe budú ako súkromné osoby.Portál Vatican News informoval, že pri zádušnej svätej omši bude koncelebrovať viac ako 120 kardinálov, 400 biskupov a štyritisíc kňazov. Modlitby za emeritného pápeža a všetky obrady, ktoré budú pohrebu predchádzať a nasledovať po ňom, budú prenášané naživo po celom svete.Benedikt zomrel vo veku 95 rokov v sobotu 31. decembra 2022 v kláštore vo Vatikáne, kde žil od svojej rezignácie v roku 2013. Zosnulému niekdajšiemu pápežovi, ktorého telo bolo od pondelka vystavané v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, prišlo vzdať poctu podľa talianskych médií približne 100-tisíc ľudí. Nechýbali medzi nimi ani taliansky prezident Sergio Mattarella a premiérka Giorgia Meloni. V stredu večer po 19:00 bola rakva s Benediktom uzavretá. Portál Vatican News vysvetlil, že v súlade s tradíciou do nej mali uložiť medaily a mince razené počas pontifikátu, pallium arcibiskupa metropolitu mníchovského a rímskeho a potom rogitum, teda text stručne popisujúci pontifikát pápeža Ratzingera.Rakva s pozostatkami Benedikta XIV. by mala byť vo štvrtok o 8:45 prenesená pred baziliku na Námestie sv. Petra. Podľa riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice Mattea Bruniho sa bude pohreb emeritného pápeža konať podľa vzoru pohrebných obradov úradujúceho pápeža, niektoré časti však budú upravené. Zaznie tiež päť príhovorov, prvý v nemčine, následne vo francúzštine, arabčine, portugalčine a taliančine.Stredisko Svätej stolice zároveň avizovalo, že rakva emeritného pápeža bude po svätej omši prevezená späť do Baziliky svätého Petra a následne do vatikánskej krypty. Uložená bude na mieste, kde sa do blahorečenia nachádzala rakva svätého pápeža Jána Pavla II.