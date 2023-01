Stotisíc kíl zachránených potravín

5.1.2023 (Webnoviny.sk) -Nie je jednoduché byť zodpovedným človekom a práve preto sa v tom Lidl rozhodol svojim zákazníkom pomôcť. Jedným z projektov, ktorým diskont podporuje trvalú udržateľnosť a zároveň šetrí peňaženky spotrebiteľov je predaj debničiek ovocia a zeleniny, ktoré by inak skončili v koši, za prekvapivo nízku cenu. Za prvé tri mesiace od spustenia iniciatívysa v 160 predajniach tohto obchodného reťazca predalo viac ako 33 000 takýchto balení, čo znamená vyše 100 000 kg zachránených potravín."Plytvanie potravinami je veľký problém. Na jednej strane si žiaľ mnoho ľudí nemôže vždy dopriať takú stravu ako by si priali, na druhej strane sa podľa odhadov na Slovensku vyhodia ročne stovky tisíc ton potravín. Potravinový odpad zanecháva tiež obrovskú uhlíkovú stopu a veľké množstvo zdrojov ako voda, energia či práca ľudí bolo vynaložených úplne zbytočne," priblížil Róbert Flachbart, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za predaj a logistiku.Veľká väčšina potravinového odpadu vzniká v domácnostiach, ale obchodníci si uvedomujú svoj diel zodpovednosti a snažia sa vzdelávať svojich zákazníkov. Špeciálne trojkilové debničky s obsahom rôzneho ovocia a zeleniny nájdete za mimoriadne výhodnú cenu 1 € vo všetkých predajniach Lidl na Slovensku. Ide o ovocie a zeleninu, ktorú predtým Lidl z rôznych dôvodov vyhadzoval, napríklad pre poškodený obal či jeden nevyhovujúci kus v balení. V debničkách sa nachádzajú napríklad jablká, zemiaky, citróny, mrkva či cesnak. Každá prepravka je iná. Zákazník si však môže byť istý, že nakúpi kvalitné kusy a za skvelú cenu. "Stretávame sa výlučne s pozitívnymi reakciami, všetky debničky sa predajú takmer okamžite po ich vyložení. Tento projekt je dôkazom, že spoločenská zodpovednosť je súčasťou našej diskontnej DNA. Neustále totiž hľadáme spôsoby ako fungovať ešte efektívnejšie a jednoduchšie. Platí to pre naše podnikanie a tiež pre náš vzťah k trvalej udržateľnosti," doplnil Róbert Flachbart.Zákazníci si taktiež môžu zakúpiť chlieb Priamo z pece do poludnia druhého dňa po vypečení s 50% zľavou. Chlieb sa nachádza špeciálne zabalený a označený oranžovou cenovkou priamo v regáli. Lidl aj týmto spôsobom ponúka udržateľnejší a zodpovednejší nákup, pričom okrem prírody môžu zákazníci šetriť aj svoje peniaze. Diskont dlhodobo oddeľuje potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby a predáva ich s výraznou zľavou. Pred troma rokmi ich začal zákazníkom ponúkať v chladiacich regáloch v špeciálnych boxoch s označením "Potraviny bez viny! Zachráň nás, sme ešte dobré."Prostredníctvom optimalizácie sortimentu a procesov sa Lidl snaží čo najviac zefektívniť objednávanie i predaj tovaru. Zároveň, diskont ročne predá v priemere státisíce kusov z každého produktu vo svojej ponuke. Potraviny teda "nemajú čas" zostarnúť na pultoch, namiesto toho si zákazníci môžu dlhšie vychutnávať ich čerstvosť.Informačný servis