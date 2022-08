Pohreb kardinála Jozefa Tomka v Košiciach: Svätá omša bude v latinskom a slovenskom jazyku

Obrady povedie arcibiskup kardinál Duka

Kardinál Jozef Tomko zomrel v pondelok 8. augusta vo svojom byte v Ríme vo veku 98 rokov.



Narodil sa 11. marca 1924 v obci Udavské pri Humennom, bol slovenský rímskokatolícky biskup, kardinál, náboženský spisovateľ a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritný predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Po smrti kardinála Alberta Vankoyea 29. júla 2021 sa stal najstarším žijúcim členom kolégia kardinálov.



V roku 1945 odišiel študovať do Ríma, kde bol o štyri roky neskôr aj vysvätený za kňaza. Z tohto dôvodu sa pre nástup komunistického režimu nemohol vrátiť na Slovensko. V roku 1985 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za kardinála.





16.8.2022 (Webnoviny.sk) - V utorok od 11:00 sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach koná pohreb kardinála Jozefa Tomka Vzdať úctu mu pred samotným obradom mohli dať ľudia ešte do 9:00, dovtedy tam boli vystavené jeho ostatky. Len za nedeľu a pondelok do chrámu z tohto dôvodu prišlo podľa hovorcu Košickej arcidiecézy Jaroslava Fabiana približne deväťtisíc ľudí.Pre tých, ktorí sa v utorok do dómu na pohreb nedostanú, je vonku pred Urbanovou vežou pripravená veľkoplošná obrazovka. Prostredníctvom nej budú môcť sledovať priamy prenos z obradu.Na poslednej rozlúčke sa zúčastní aj bývalý osobný tajomník Jána Pavla II., emeritný krakovský arcibiskup, kardinál Stanisław Dziwisz. Pohrebné obrady povedie emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka Košická arcidiecéza očakáva, že na poslednej rozlúčke s kardinálomsa zúčastnia tisíce veriacich i zasvätených, aj stovky kňazov. Očakávajú aj účasť slovenských, maďarských, českých i moravských biskupov, no aj biskupov z Poľska a Ukrajiny. Očakávaná je prítomnosť najvyšších ústavných činiteľov, teda prezidentky Zuzany Čaputovej , premiéra Eduarda Hegera a predsedu parlamentu Borisa Kollára Prítomných v úvode privíta košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Pohrebné obrady sa budú konať podľa zvyklostí pri pohreboch členov kardinálskeho zboru. Svätá omša bude v latinskom a slovenskom jazyku. Na organe bude hrať František Beer, hudobný sprievod zabezpečí Zbor a orchester sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach pod vedením dirigenta Viliama Gurbaľa. V závere omše sa prítomným poďakuje košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.Mesto Košice ešte počas minulého týždňa informovalo, že je na pohreb kardinála pripravené. Primátor Jaroslav Polaček a vedenie mesta vyčlenili na zabezpečenie organizácie tejto udalosti sumu 25-tisíc eur. Zóna Dómu sv. Alžbety sa zmenila na pietne miesto.Od piatka zdobia košickú Hlavnú, Mlynskú a Alžbetinu ulicu vlajky s vatikánskymi, slovenskými a košickými insígniami a kvetinová výzdoba, ktorú zabezpečuje Správa mestskej zelene. Samospráva avizovala aj zvýšenú čistotu v uliciach.Mesto už vopred vyzvalo majiteľov reštaurácií a podnikov v okolí Dómu sv. Alžbety, aby od nedele do utorka znížili intenzitu reprodukovanej hudby. Na dodržiavanie verejného poriadku dohliadajú príslušníci bezpečnostných zložiek.Pre autobusy a autá sú pripravené záchytné parkoviská. Samospráva uviedla, že podľa odhadov má do Košíc prísť približne 100 autobusov s pútnikmi z celého Slovenska.„Autobusy majú podľa pokynu organizátorov vyložiť ľudí na autobusovej stanici, odkiaľ sa ďalej cez Mlynskú ulicu presunú k dómu. Využiť môžu aj záchytné parkovisko v Košickej futbalovej aréne na ulici Pri prachárni 13. Pre osobnú dopravu je pripravený parkovací dom pri Steel Aréne,“ avizovalo mesto.Na dopravu a bezpečnosť v uliciach metropoly východu dohliada zvýšený počet policajtov. Počas smútočného obradu bude zabezpečená aj zdravotná služba, požiarna ochrana a toalety.