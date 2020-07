Pohreb Mariána Čišovského sa konal v Plzni, na poslednej ceste ho odprevadili najbližší a fanúšikovia

Zanechal po sebe manželku a tri deti

Trojnásobný majster Slovenska

Kopeme pre Čiša

3.7.2020 (Webnoviny.sk) - V piatok 3. júla popoludní sa najbližší aj fanúšikovia naposledy rozlúčili s bývalým slovenským futbalovým reprezentantom Mariánom Čišovským . Ten vo veku 40 rokov v nedeľu 28. júna prehral viacročný boj nevyliečiteľnou amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS), čiže chorobou, ktorá spôsobuje ochabnutie svalstva v celom tele.Statočne s ňou bojoval šesť rokov. Zanechal po sebe manželku a tri deti. Smútočný obrad sa konal v Plzni, teda v meste, kde strávil posledné sezóny kariéry a žil tam aj počas boja s chorobou."Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim Mariánom. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ. Srdečne ďakujeme každému za tichú spomienku na Mariána. Veľké ďakujem patrí futbalovému klubu Viktoria Plzeň. Zároveň by som chcela poprosiť médiá o rešpektovanie nášho súkromia," poďakovala za najbližšiu rodinu vdova po zosnulom futbalistovi Martina Čišovská.Na poslednej rozlúčke v Plzni nechýbali Čišovského bývalí spoluhráči a blízky priatelia Matúš Kozáčik s Marekom Bakošem. Prišli aj šéfovia plzenského futbalu Tomáš Paclík a Adolf Šádek.Bývalý skvelý obranca Čišovský odohral 15 zápasov v reprezentačnom tíme Slovenska. V roku 2010 bol blízko účasti na MS v Juhoafrickej republike, ale prišiel o ňu pre zranenie.Bol aj súčasťou tímu SR do 21 rokov, ktorý na ME tejto vekovej kategórie v roku 2000 v Bratislave skončil na 4. mieste a vybojoval si účasť na olympijských hrách v Sydney. Na klubovej úrovni sa rodák z Humenného stal trikrát majstrom Slovenska.Dvakrát sa mu to podarilo v drese Interu Bratislava (2000 a 2001) a raz v Artmedii Petržalka (2008). Jeden titul pridal aj v najvyššej českej súťaži s Plzňou, a to v ročníku 2012/2013. V zahraničí pôsobil aj v rumunskom tíme Politehnica Temešvár.Čišovský bol elegantný stopér, ktorý vedel strieľať góly. V českej najvyššej súťaži v drese Plzne dosiahol 12 gólov, najčastejšie hlavou po rohových kopoch. V dresoch Interu Bratislava, MŠK Žilina a Artmedie Petržalka sa gólovo presadil dovedna 30-krát.V Plzni bol stále súčasťou klubu, či tímu. Keď Viktoria slávila v rokoch 2015 a 2016 titul, nechýbal na pódiu so spoluhráčmi, v roku 2018 sa radoval s nimi, ale už v súkromí. Hoci sa se naposledy na ihrisku predstavil 29. marca 2014, na súpiske mužstva jeho meno figuruje dodnes, s jemu vlastným číslom 28.Práve to číslo je aj v názve združenia Spolok 28, ktorý preňho založil Pavel Horváth. Ten takisto nechýbal na piatkovej poslednej rozlúčke.Charitatívna podstata akcie "Kopeme pre Čiša“ oslovila nielen futbalistov rangu Gonzála Higuaína či Paula Pogba, ale aj velikánov z iných športov, pridali sa Jaromír Jágr, Peter Sagan aj Dominika Cibulková."Odišiel legendárny obranca a fantastický človek," napísal po Čišovského smrti jeho spoluhráč David Limberský. "Ďakujem Ti za všetko. Stratili sme kamaráta a bojovníka. Je mi smutno, temno," uviedol spomenutý Pavel HorváthChorobe ALS pred troma rokmi podľahol aj francúzsky tenista Jerome Golmard a o čosi skôr aj bývalý český predseda vlády Stanislav Gross. Azda najznámejším človekom spomedzi tých, ktorí prehrali boj s touto zákernou chorobou, bol anglický fyzik, kozmológ a matematik Stephen Hawking.