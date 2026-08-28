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28. augusta 2026
Pohrebná kaplnka Pálffyovcov na Červenom Kameni bude obnovená, hrad žiadal financie už pred 11 rokmi
Prvá etapa obnovy sa zameria na statické zabezpečenie objektu aj komplexnú opravu strešného plášťa. Po 11 rokoch čakania štartuje obnova pohrebnej kaplnky Pálffyovcov na hrade Červený Kameň (okres ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Prvá etapa obnovy sa zameria na statické zabezpečenie objektu aj komplexnú opravu strešného plášťa.
Po 11 rokoch čakania štartuje obnova pohrebnej kaplnky Pálffyovcov na hrade Červený Kameň (okres Pezinok). S prvou etapou obnovy kaplnky rodu Pálffyovcov v areáli národnej kultúrnej pamiatky začína Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR (SRZ MK). Ako informoval Michal Dragan z tlačového oddelenia SRZ MK SR, hrad už od roku 2015 žiadal o finančné prostriedky na záchranu kaplnky.
„Kaplnka je dlhodobo v havarijnom stave. Strecha je vážne poškodená a zatekaním dochádza k postupnému znehodnocovaniu historických konštrukcií. Bez okamžitého zásahu hrozí ďalšie narušenie statiky a nenávratné poškodenie pamiatky,” priblížil.
Doplnil, že prvá etapa obnovy sa zameria na statické zabezpečenie objektu, komplexnú opravu strešného plášťa i odvodnenie objektu. Zdôraznil, že všetky zásahy budú realizované v súlade s princípmi pamiatkovej obnovy. Dohliadať na ne bude Krajský pamiatkový úrad Bratislava, pracovať sa bude aj pod autorským dohľadom statika, pričom dôraz bude kladený na maximálne zachovanie historickej autenticity kaplnky.
„Pohrebná kaplnka rodu Pálffyovcov patrí k najhodnotnejším častiam areálu Červeného Kameňa. Tešíme sa, že sa po rokoch napokon podarilo nájsť riešenie a že sa do jej záchrany môžeme reálne pustiť. Obnovu realizujeme systémovo, transparentne a s plným rešpektom k pamiatkovým hodnotám tak, aby kaplnka opäť slúžila návštevníkom aj ďalším generáciám,“ vraví generálny riaditeľ SRZ MK SR Samuel Bojkovský.
Zhotoviteľ prác bol SRZ MK SR vybraný v transparentnom verejnom obstarávaní. Uspela v ňom spoločnosť AKTIV PRO, s. r. o., cena prác prvej etapy je celkovo čosi vyše 406-tisíc eur s DPH.
„Obnova pohrebnej kaplnky je súčasťou širšieho úsilia Správy rezortných zariadení systematicky riešiť dlhodobo zanedbaný technický stav objektov v správe rezortu kultúry a zachraňovať národné kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie,” uzavrel Dragan.
Zdroj: SITA.sk - Pohrebná kaplnka Pálffyovcov na Červenom Kameni bude obnovená, hrad žiadal financie už pred 11 rokmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Po 11 rokoch čakania štartuje obnova pohrebnej kaplnky Pálffyovcov na hrade Červený Kameň (okres Pezinok). S prvou etapou obnovy kaplnky rodu Pálffyovcov v areáli národnej kultúrnej pamiatky začína Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR (SRZ MK). Ako informoval Michal Dragan z tlačového oddelenia SRZ MK SR, hrad už od roku 2015 žiadal o finančné prostriedky na záchranu kaplnky.
Statické zabezpečenie
„Kaplnka je dlhodobo v havarijnom stave. Strecha je vážne poškodená a zatekaním dochádza k postupnému znehodnocovaniu historických konštrukcií. Bez okamžitého zásahu hrozí ďalšie narušenie statiky a nenávratné poškodenie pamiatky,” priblížil.
Doplnil, že prvá etapa obnovy sa zameria na statické zabezpečenie objektu, komplexnú opravu strešného plášťa i odvodnenie objektu. Zdôraznil, že všetky zásahy budú realizované v súlade s princípmi pamiatkovej obnovy. Dohliadať na ne bude Krajský pamiatkový úrad Bratislava, pracovať sa bude aj pod autorským dohľadom statika, pričom dôraz bude kladený na maximálne zachovanie historickej autenticity kaplnky.
Záchrana dedičstva
„Pohrebná kaplnka rodu Pálffyovcov patrí k najhodnotnejším častiam areálu Červeného Kameňa. Tešíme sa, že sa po rokoch napokon podarilo nájsť riešenie a že sa do jej záchrany môžeme reálne pustiť. Obnovu realizujeme systémovo, transparentne a s plným rešpektom k pamiatkovým hodnotám tak, aby kaplnka opäť slúžila návštevníkom aj ďalším generáciám,“ vraví generálny riaditeľ SRZ MK SR Samuel Bojkovský.
Zhotoviteľ prác bol SRZ MK SR vybraný v transparentnom verejnom obstarávaní. Uspela v ňom spoločnosť AKTIV PRO, s. r. o., cena prác prvej etapy je celkovo čosi vyše 406-tisíc eur s DPH.
„Obnova pohrebnej kaplnky je súčasťou širšieho úsilia Správy rezortných zariadení systematicky riešiť dlhodobo zanedbaný technický stav objektov v správe rezortu kultúry a zachraňovať národné kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie,” uzavrel Dragan.
Zdroj: SITA.sk - Pohrebná kaplnka Pálffyovcov na Červenom Kameni bude obnovená, hrad žiadal financie už pred 11 rokmi © SITA Všetky práva vyhradené.
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