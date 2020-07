Pohronie porazilo Nitru, čím sa mu podarilo odraziť sa zo dna tabuľky, Nitra chce zabojovať

Spokojný Radványi

Slovan s istotou



Fortuna liga 2019/2020



nadstavba - 4. kolo - sobota:



o titul:



FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok 2:0 (1:0)

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 4:0 (2:0)

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina 2:0 (0:0)



o udržanie sa:



FC Nitra - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:2 (0:0)

AS Trenčín - ŠKF iClinic Sereď 3:2 (2:2)

FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:0



5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mimoriadne dôležitý zápas v boji o zotrvanie v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži zvládli v sobotu podvečer lepšie hráči tímu FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa . Zverenci trénera Mikuláša Radványiho zvíťazili na pôde Nitry 2:0 a dlhšom čase sa odpútali z dna fortunaligovej tabuľky.Na svojom konte majú aktuálne o jeden bod viac ako Nitra, do konca nadstavby zostáva odohrať už iba jeden duel. O týždne v sobotu 11. júla s Pohronie predstaví doma proti Senici Nitra vycestuje do Žiliny na duel proti Trenčínu . Kolektív, ktorý po nasledujúcom víkende skončí na poslednom 12. mieste tabuľky, bude v baráži čeliť víťazovi II. ligy - Banskej Bystrici alebo Dubnici nad Váhom.Na lavičku Nitry pred dôležitým súbojom zasadol Ivan Galád , ktorého vedenie klubu angažovalo pred týmto súbojom s cieľom zachrániť najvyššiu súťaž pre tím spod Zobora. Päťdesiatšesťročný odborník napriek domácej prehre hýril optimizmom. "Nitra dnes prehrala, pretože súper bol lepší po všetkých stránkach. Stále ešte máme možnosť udržať sa, máme pred sebou ešte jeden zápas v tejto súťaži a prípadne dva v baráži. Prišiel som sem Nitru udržať a to sa nám spolu podarí," povedal Galád podľa spravodajstva televízie TA3.Mikuláš Radványi z lavičky hostí však bol o poznanie spokojnejší ako jeho náprotivok. "Nitra je pod väčším tlakom ako my, lebo oni už skôr oslavovali záchranu, keď mali pred dvoma týždňami náskok piatich bodov. Pred týždňom prehrali a my zvíťazili, tak som svojim hráčom povedal, že to musíme využiť. Bolo to vidieť od začiatku, že domáci boli nervózni a báli sa lopty. Myslím si, že už v prvom polčase sme mali viac z hry, ale ešte sme si nevypracovali šance. Prišlo nám vhod vylúčenie súpera, po zmene strán bola len otázka času, kedy dáme gól," poznamenal Radványi.V skupine o udržanie sa Senice remizovala so Zlatými Moravcami 0:0 a ziskom bodu si definitívne zaistila fortunaligovú miestenku aj pre nasledujúcu sezónu, ktorú už majú istú aj Fc ViOn. V Žiline si Trenčín poradil so Sereďou 3:2, obaja súperi už tiež majú "vo vrecku" účasť v najvyššej domácej súťaži aj pre ročník 2020/2021.V skupine o titul si Slovan Bratislava, ktorý už má istotu titulu, poradil doma s Michalovcami hladko 4:0. "Počas celého zápasu sme mali prevahu, aj keď v prvom polčase sme si vyložené príležitosti nevypracovali. Boli tam nejaké náznaky, ktoré sme nedotiahli do konca. Vo chvíli, keď sme si mysleli, že do kabín pôjdeme za bezgólového stavu, prišli dva góly, pri ktorých bolo na našej strane aj šťastie. Tieto dva góly prakticky rozhodli. V druhom polčase sme pridali ďalšie dva góly a dosiahli sme zaslúžené víťazstvo. Som rád, že sme sa takto naladili na pohár a verím, že si splníme náš sen a získame double," zhodnotil podľa klubového webu kouč Slovana Ján Kozák ml.Dunajská Streda si pred vlastnými fanúšikmi poradila so Žilinou 2:0 a k súperovi z druhého miesta tabuľky sa priblížila na rozdiel jediného bodu. Na štvrtú pozíciu sa po sobotu prebojovala Trnava, ktorá si doma poradil s Ružomberkom 2:0.