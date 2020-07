Veľké športové podujatia na území Anglicka dostali výnimky v súvislosti s karanténou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nové výnimky v súvislosti s karanténou potvrdila v nedeľu britská vláda pre organizáciu väčšinu veľkých športových podujatí na území Anglicka, nie celého kráľovstva. Osoby, ktorých účasť na podujatí bude nevyhnutná, nebudú musieť absolvovať povinnú karanténu pri vstupe do krajiny."Zelenú dostala organizácia pretekov F1, medzinárodný futbal, golf či snooker," referuje web BBC Sports. Očakáva sa, že čoskoro takéto uvoľnenie predpisov príde aj pre podujatia v šípkach či dostihoch."Britské športové leto sa môže začať," vyhlásil minister pre médiá, kultúru a šport Oliver Dowden . Objasnil tiež, že organizátori podujatí musia dodržiavať prísne pravidlá, aby účastníci nemuseli ísť do povinnej dvojtýždňovej karantény. Tú aktuálne musia absolvovať takmer všetky osoby, ktoré do krajiny vstúpia. Ide napríklad o nutnosť pravidelného testovania či fungovania v uzavretom kolektíve bez kontaktu s okolitým svetom.