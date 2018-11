Poistenci majú záujem o výpis zo svojho individuálneho účtu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 1. novembra (TASR) - Záujem poistencov o informácie z individuálneho účtu poistenca (IÚP) každoročne výrazne narastá. Kým napríklad v roku 2011 vybavila Sociálna poisťovňa (SP) 4994 žiadostí o stave IÚP, ktorý obsahuje údaje do roku 2003 a ďalších 4550 žiadostí o zmenách stavu IÚP za kalendárne roky 2004 až 2010, vlani to bolo už 11.086 žiadostí o stave IÚP do roku 2003 a ďalších 10.811 žiadostí o zaslanie informácií za kalendárne roky 2004 až 2016. Tento rok poisťovňa do konca septembra vybavila zatiaľ 9433 žiadostí o výpis informácií z IÚP do roku 2003 a ďalších 8929 žiadostí o zmenách stavu na tomto účte po roku 2004.uviedol pre TASR hovorca poisťovne Peter Višváder.Informáciu o zmenách stavu IÚP sa občan môže dozvedieť aj prostredníctvom elektronickej služby, ak si k nej v pobočke SP bezplatne a na počkanie zriadi prístup a po vydaní tzv. GRID karty si potom bude môcť informácie na IÚP overovať aj sám z pohodlia domova.O informácie je možné požiadať tiež osobne v ústredí poisťovne, telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123, elektronicky prostredníctvom kontaktného Formulára pre otázky na webovej stránke poisťovne alebo písomne.Dôležité je v žiadosti uviesť identifikačné údaje - meno, priezvisko, rodné číslo, a tiež korešpondenčnú adresu, na ktorú má Sociálna poisťovňa informácie zaslať. Rovnako je nutné uviesť, o aký druh informácií má poistenec záujem – či o stave IÚP do roku 2003, alebo o zmenách stavu IÚP od 1. 1. 2004.