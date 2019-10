Poistencom zjednodušia prístup k zdravotnej starostlivosti v zahraničí

Na snímke vstup do budovy generálneho riaditeľstva Všeobenej zdravotnej poisťovne (VšZP) na Panónskej ceste 7. januára 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 18. októbra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začiatkom októbra vstúpila do celoeurópskeho informačného systému sociálneho zabezpečenia EESSI, ktorý má zjednodušiť prístup poistencov k zdravotnej starostlivosti v zahraničí. TASR o tom informovala Zuzana Štukovská z referátu komunikácie VšZP.Komunikačná platforma EESSI slúži na elektronickú výmenu informácií o poistencoch pohybujúcich sa v členských štátov Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Výmena sa týka informácií, ktoré súvisia s nárokmi poistencov na prístup k zdravotnej starostlivosti, ale aj ich povinnosťami k inštitúciám v jednotlivých štátoch.Ako prvé VšZP podľa Štukovskej nasadila do EESSI najpoužívanejšie a najčastejšie požadované doklady na zabezpečenie nároku poistenca na čerpanie zdravotnej starostlivosti počas jeho pobytu alebo bydliska v inom členskom štáte EÚ alebo EHP." tvrdí o komunikácii v EESSI Štukovská. Postupne by sa malo do systému pripojiť okolo 10.000 inštitúcií, ktoré sa v Európe zaoberajú agendou sociálneho zabezpečenia.Elektronická výmena dát má poistencom výrazne zjednodušiť a urýchliť získavanie informácií, potrebných na posúdenie a zabezpečenie nároku klientov na zdravotné poistenie a zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ a EHP.uzavrela Štukovská.