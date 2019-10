V Libanone sú v dôsledku protestov pozatvárané obchody a školy

Protivládny demonštrant zapaľuje pneumatiky počas protestu v Bejrúte 18. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 18. októbra (TASR) - Po celom Libanone zostali v piatok pozatvárané obchody, podniky a školy po tom, ako v krajine náhle vypukli protesty proti hospodárskej politike vlády a vyústili do krízy, píše agentúra DPA.Protesty sa začali vo štvrtok a pokračovali aj v piatok. Ľudia vyšli do ulíc vyjadriť nespokojnosť so zavedením 20-centového denného poplatku za četovacie služby - vrátane aplikácie WhatsApp.Minister pre telekomunikácie Mohammed Choucair medzitým v noci na piatok oznámil zrušenie tohto poplatku.Premiér Saad Harírí by sa mal k situácii vyjadriť v piatok popoludní. Pôvodne sa malo v súvislosti so vzniknutou situáciou uskutočniť aj mimoriadne zasadnutie vlády, ktoré však neskôr zrušili.Niektorí demonštranti si uprostred ulice postavili stany. V metropole Bejrút pálili odpadky. Mnohé hlavné cesty sú zablokované. Bezpečnostné zložky strážia hlavné vládne inštitúcie.Počas protestov, ktoré sú jednými z najväčších v Libanone za posledné roky, už zahynuli dvaja ľudia a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Iba v centre Bejrútu sa zranilo približne 60 policajtov a viac ako 100 demonštrantov.Dôvodom vypuknutia nepokojov boli plány vlády zaviesť počas závažnej ekonomickej krízy nové dane. Miestni obyvatelia politikov totiž obviňujú z korupcie a zlého spravovania štátu.Ďalšie pokračovanie protestov by mohlo Libanon uvrhnúť do politickej krízy s nepredvídateľnými dosahmi na jeho ekonomiku, ktorá sa už dlhodobo nachádza v úpadku, ako poznamenala AP. Niektorí z protestujúcich tvrdia, že zostanú v uliciach až dovtedy, kým nedôjde k odstúpeniu vlády.Libanon je pod tlakom Svetovej Banky (SB) aj Medzinárodného menového fondu (MMF), aby výmenou za finančnú pomoc zaviedol úsporné opatrenia.