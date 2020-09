Poistenky Union ZP majú moderné vyšetrenie LBC v Alpha medical bez doplatku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším onkologickým ochorením žien do 45 rokov. "Ročne je na Slovensku diagnostikovaná až 600 ženám a až 200 z nich na ňu bohužiaľ zomrie," konštatuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu. Upozorňuje, že existuje nové vyšetrenie, na ktoré by sa ženy na prehliadke u gynekológa rozhodne mali opýtať. Účinným nástrojom na skorú a presnejšiu detekciu začínajúceho problému je totiž vyšetrenie LBC (Liquid Based Cytology), ktoré je zamerané na vyhľadávanie predrakovinových stavov krčka maternice. Mali by ho absolvovať všetky ženy s aktívnym pohlavným životom.Vyšetrenie LBC je alternatívnym typom cytologického vyšetrenia a môže byť doplnené aj o vyšetrenie na infekciu HPV z toho istého odberu. Pre ženu nepredstavuje žiadnu záťaž. Je neinvazívne, bezbolestné, časovo nenáročné a je vhodné absolvovať ho v každom veku. "Pre poistenky Union zdravotnej poisťovne toto vyšetrenie plne hradíme v laboratóriách spoločnosti Alpha medical. Vďaka tejto dohode nemusia naše poistenky už viac doplácať za odberový materiál (takzvaná viálka), ak indikujúci gynekológ odošle vzorku do Alpha medical," povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.Pri vyšetrení LBC sa vzorka rovnako ako pri konvenčnej cytológií odoberá špeciálnou kefkou, avšak odobratý materiál sa nenatiera na podložné sklíčko, ale vloží sa do špeciálnej nádobky z roztokom. Odobratá vzorka sa posiela do cytologického laboratória, v ktorom pomocou špeciálneho prístroja vznikne dokonalý preparát vhodný na komplexné zhodnotenie odborníkmi. Vzorky a výsledky sú pritom archivované, vďaka čomu je možné sledovať vývoj zdravotného stavu pacientky."Toto vyšetrenie realizujeme najmodernejšou metódou, ktorá má štatisticky významný nárast detekcie prekanceróznych lézií krčka maternice všetkých stupňov v porovnaní s konvenčnou cytológiou. Preto veríme, že táto zmena prispeje k skoršiemu a najmä vyššiemu zachyteniu rakoviny krčka maternice. Každý gynekológ má možnosť bezplatne objednať si u nás viálku a následne zaslať vzorku z LBC do nášho laboratória. Viálku nám uhrádza Union zdravotná poisťovňa v cene výkonu," uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti Alpha medical, Ľubomír Gallik.Informačný servis