Poisťovňa Allianz bude pokračovať v skupovaní vlastných akcií

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 3. júla (TASR) - Allianz, najväčšia európska poisťovňa, bude pokračovať v skupovaní akcií od svojich podielnikov. Do konca septembra na to vynaloží asi jednu miliardu eur. Vedenie poisťovne o tom informovalo v pondelok (2.7.) vo večerných hodinách v Mníchove.Od začiatku tohto roku do prvých májových dní ich už skúpila za dve miliardy eur.Nový nákup akcií začne poisťovňa už v stredu (4.7.). Keďže na trhu zostane menej jej cenných papierov, ich cena vzrastie.Allianz skupuje svoje akcie od začiatku minulého roka. Tým začala dodržiavať vlastné pravidlo, podľa ktorého voľný a nepotrebný kapitál na prevzatia alebo inú formu rastu, použije na tento účel.Dôvodom tohto postupu je fakt, že vedenie poisťovne pri hľadaní subjektov na prevzatie doteraz nenašlo nič vhodné.Šéf finančného koncernu Oliver Bete vyhlásil, že by chcel kupovať v oblasti poistenia majetku, ale ceny sú na trhu privysoké.Vlani Allianz posunula kúpu britskej poisťovne Liverpool Victoria, ktorej cena sa nakoniec vyšplhala na vyše jednu miliardu eur. Naposledy kompletne získala za vyše dve miliardy eur poisťovňu úverov Euler Hermes.