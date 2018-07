S výstavbou výťahu na Nitriansky hrad súhlasia pamiatkari i mesto

Nitriansky hrad, ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 3. júla (TASR) – Príprava výstavby výťahu na hradný kopec v Nitre je o krok bližšie k realizácii.informoval ekonóm Biskupstva Nitra Martin Štofko. Kedy bude výťah na Nitriansky hrad realitou, však zatiaľ nevie odhadnúť.povedal.Náklady na realizáciu zatiaľ nešpecifikoval, Biskupstvo Nitra ich plánuje získať z eurofondov.skonštatoval Štofko. Pamiatková rezervácia je v súčasnosti preplnená autami. Podľa biskupského ekonóma by ľudia mohli zaparkovať auto na veľkom parkovisku pred zimným štadiónom, odkiaľ by ich na hradný kopec vyviezol výťah.Výťah by mala byť jednoduchá kabínka pohybujúca sa šikmo hore po koľajnici cez lesopark pod Nitrianskym hradom. Pri priamom pohľade na hrad by bola koľajnička viditeľná len z jedného uhla od mestského parku.uviedol Štofko.Vybudovanie výťahu na hradný kopec nebude mať podľa diecézneho ekonóma žiadny zásadný vplyv ani na ekológiu či zeleň.tvrdí Štofko. Zariadenie by malo byť plne automatizované, bez obsluhy, s celoročnou prevádzkou. Použitie výťahu by bolo spoplatnené symbolickým poplatkom, ktorý by zaplatil prevádzku a údržbu zariadenia.