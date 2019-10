Poisťovňa AXA predáva bankovú divíziu AXA Belgium banke Crelan

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Paríž 26. októbra (TASR) - Francúzska poisťovňa AXA predá svoju belgickú bankovú divíziu AXA Belgium družstevnej banke Crelan za 620 miliónov eur. Informovalo o tom v závere týždňa vedenie druhej najväčšej poisťovne v Európe po nemeckej Allianz.Táto dohoda je súčasťou snahy poisťovne AXA o zjednodušenie svojho podnikania. AXA pod vedením riaditeľa Thomasa Buberla prechádza hlbokou reštrukturalizáciou, ktorej cieľom je urobiť francúzsku skupinu silnejšou v oblasti zdravotného a majetkového poistenia a poistenia škôd.uviedol Buberl vo vyhlásení.Minulý týždeň tri zdroje oboznámené so situáciou informovali o tom, že AXA zvažuje predaj svojej stredoeurópskej divízie v rámci reštrukturalizácie.Banka Crelan, ktorá sa po dokončení transakcie stane piatym najväčším veriteľom v Belgicku, zaplatí AXA za jej belgickú bankovú divíziu 540 miliónov eur v hotovosti.Dohoda by mala posilniť bilanciu spoločnosti AXA s očakávaným pozitívnym dosahom vyše štyroch percentuálnych bodov na jej ukazovateľ Solvency II ratio. Zahŕňa aj prevod 100 % poisťovacej spoločnosti Crelan Insurance (v hodnote 80 miliónov eur), dcéry banky Crelan, na poisťovňu AXA Belgium.Dohoda by mala byť dokončená v 2. štvrťroku 2020, ako uviedla spoločnosť AXA.