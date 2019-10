B. Bugár: Odvolanie M. Glváča nepodporíme, ale morálne zlyhanie vidíme

Béla Bugár, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 26. októbra (TASR) – Odvolanie Martina Glváča (Smer-SD) z postu podpredsedu Národnej rady (NR) SR nepodporíme, ale morálne zlyhanie tu vidíme. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd). Reagoval tak na časť zverejnenej údajnej komunikácie medzi Glváčom s Marianom K., ktorý je obžalovaný v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka i na iniciatívu opozície, ktorá sa pokúsi na mimoriadnej schôdzi parlamentu Glváča odvolať.Bugár ale podotkol, že ak polícia potvrdí autenticitu tejto komunikácie, Glváč musí z funkcie odísť.povedal šéf Mosta-Híd. Podotkol, že nie všetky informácie z tejto časti zverejnenej údajnej komunikácie sú pravdivé.V relácii to potvrdil aj predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý však nepochybuje, že komunikácia je toxická. "vyhlásil.To, že sa z celej komunikácie zverejňujú len časti, nepovažuje Bugár za správne.skonštatoval. Je za to, aby sa ak tak vo verejnom záujme zverejnila celá komunikácia, a potom "padni komu padni". Podľa Kollára sa tu odhaľuje desivá pravda, že právny štát bol na Slovensku ukradnutý a samotný štát "unesený".povedal predseda Sme rodina.Bugár v relácii odmietol, aby ho spájali s Marianom K. len preto, že sa s ním náhodne stretol na dovolenke.povedal. Podľa neho však médiá mlčia o tom, že sa s Marianom K. stretávali predstavitelia opozície Richard Sulík (SaS) a Igor Matovič (OĽaNO). Po 30 rokoch sa podľa lídra Mosta-Híd dozvedáme, že systém nedával pozor na ľudí, ktorí si vybudovali vo vnútri polície, prokuratúry a súdov také vzťahy, že mohli všetko.skonštatoval s tým, že na stole sú teraz návrhy aj na očistu justície. Kollár deklaroval, že Sme rodina podporí každýZa návrh predĺžiť moratórium na predvolebné prieskumy zo súčasných 14 dní na 50 dní podľa Bugára nebude zrejme väčšina poslaneckého klubu Mosta-Híd hlasovať, lebo sa tým nič nevyrieši. Súhlasí s tým aj Kollár. Rokovanie o spolupráci maďarských strán na Slovensku sa podľa Bugára začína podobať na brexit, debatu na budúci týždeň, nech dopadne akokoľvek, však považuje za definitívnu.