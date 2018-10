Poisťovňa má v budúcom roku hospodáriť bez transferu z rozpočtu

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) by mala v budúcom roku hospodáriť bez transferu zo štátneho rozpočtu. V predošlých rokoch jej bol pritom poskytovaný pravidelne. SP s nulovým transferom počíta v návrhu svojho rozpočtu, ktorý prerokuje v stredu (10.10.) vládny kabinet.Celkové zdroje SP by mali v budúcom roku dosiahnuť 9 miliárd eur, v roku 2020 sú rozpočtované v objeme 9,56 miliardy eur a v roku 2021 by mali dosiahnuť 10,30 miliardy eur.avizuje poisťovňa s tým, že deficit bude vykrývať z rezervného fondu solidarity a aj z vnútorných zdrojov.Poisťovňa počíta s postupným rastom príjmov. V budúcom roku by mali dosiahnuť 8,38 miliardy eur, v roku 2020 majú byť 8,91 miliardy eur a v roku 2021 majú dosiahnuť 9,41 miliardy eur.Ako ďalej vyplýva z návrhu rozpočtu, výdavky majú v roku 2019 predstavovať 8,36 miliardy eur, v roku 2020 majú byť na úrovni 8,67 miliardy eur a v roku 2021 majú predstavovať 8,98 miliardy eur.