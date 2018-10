R. Fico: Zákon o obedoch zadarmo bol predložený na októbrovú schôdzu

Na snímke poslanec NR SR Robert Fico. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 9. októbra (TASR) - Návrh zákona týkajúci sa tzv. obedov zadarmo bol už predložený na rokovanie parlamentu. Prerokovávať by sa mal na októbrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Oznámil to v utorok na brífingu strany Smer-SD jej predseda Robert Fico, za účasti šéfa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Jána Richtera a poslanca NR SR Erika Tomáša. Tzv. obedy zadarmo by podľa Fica mali štát stáť 80 až 100 miliónov eur. Smer-SD očakáva, že opatrenie bude v NR SR podporené nielen hlasmi vládnej koalície.povedal Fico. Zákon týkajúci sa obedov zadarmo bude podľa jeho slov platiť od 1. januára 2019. Obedy budú zadarmo v poslednom ročníku materských škôl (MŠ) a následne pre všetky deti, ktoré chodia na základnú školu (ZŠ). Týkať by sa mal asi 517.000 detí v školách, a to bez ohľadu na zriaďovateľa.poznamenal.Miera stravovania v MŠ je podľa Fica viac ako 90-percentná, na prvom stupni ZŠ je miera stravovania viac ako 70 %, ale na druhom stupni ZŠ len niečo viac ako 50 %.podčiarkol.Štátny príspevok vo výške 1,20 eura na obed a deň podľa predsedu Smer-SD dostanú školy cez svojho zriaďovateľa a vyplatí sa za deň, keď bolo dieťa v daný deň na vyučovaní. Ak nebude škola schopná zabezpečiť špeciálny druh stravy, napríklad z dôvodu diéty, peniaze sa budú vyplácať priamo rodičom. Pri tzv. obedoch zadarmo sa nebude hľadieť na príjem rodiča.Fico doplnil, že minimálnu mzdu na rok 2019 vo výške 520 eur by v stredu 10. októbra 2018 mal na svojom rokovaní schváliť vládny kabinet.priblížil predseda Smer-SD. Po schválení vládou podľa neho minimálna mzda dosiahne úroveň minimálnej mzdy v Českej republike a Poľsku.Podľa Richtera je inštitút minimálnej mzdy potrebný, aby sa oplatilo pracovať a aby sa zvyšoval rozdiel v príjme medzi človekom poberajúcim sociálne dávky a človekom pracujúcim za mzdu, hoci aj minimálnu.podčiarkol šéf MPSVR SR.Na argumenty o možnom nedostatku kuchárok v školských jedálňach Richter uviedol, že už súčasný školský zákon ukladá zriaďovateľom škôl zabezpečiť žiakom stravovanie. MPSVR SR je zároveň zo svojej kapitoly pripravené podporiť zamestnanosť v školských jedálňach.doplnil Richter.