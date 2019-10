Poisťovne: Pondelňajšia víchrica spôsobila značné škody

Na snímke odtrhnutá strecha na aute na Podunajskej ulici v Bratislave 30. septembra 2019. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 1. októbra (TASR) - Víchrica, ktorá sa v pondelok (30. 9.) prehnala prakticky po celom území Slovenska, spôsobila značné a nielen materiálne škody a klienti poisťovní ich postupne nahlasujú.Allianz-Slovenská poisťovňa do obeda v utorok evidovala viac ako 50 hlásení. Najčastejšie, ako informovala TASR hovorkyňa poisťovne Lucia Muthová, hlásia poškodené strechy, strhnuté plechy a škody na strechách a prístreškoch po spadnutých stromoch. Najvyššie škody sa pohybujú v sume približne 5000 eur. Okrem privátnych škôd eviduje poisťovňa aj päť poškodených striech na bytových domoch.Okrem škôd na domoch, bytoch a prístavbách, nahlasujú klienti škody aj na vozidlách. Napríklad, jeden poškodený nahlásil poškodenie kapoty auta po tom, ako odtrhnutý plech z budovy spadol priamo na jeho vozidlo. V ďalšom prípade vietor prevrátil strom, ktorý padol na vozidlo počas jazdy. Poškodená bola celá predná časť, bok aj strecha vozidla. V ďalších prípadoch odlomené konáre spadli na zaparkované vozidlá a poškodili kapoty, strechy a blatníky viacerých áut.Najviac hlásení prichádza z okresov Myjava, Veľký Krtíš, Žilina, Nové Zámky, Stará Ľubovňa, Galanta a Bratislava.Škody na dome či byte spôsobené víchricou a ich zariadení si môžu klienti uplatniť z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, z rizika živel, ktoré kryje škody spôsobené živelnými udalosťami, ako sú atmosférické zrážky, víchrica, povodeň, krupobitie, ťarcha snehu, záplava či zosuv pôdy.Ak spadnutý strom alebo letiaci konár spôsobili úraz alebo dokonca smrť, takúto poistnú udalosť je možné uplatniť zo svojho úrazového alebo životného poistenia z rizík úraz, trvalé následky úrazu alebo smrť."Ak poškodený nemá uzatvorené životné ani úrazové poistenie, je možné si takúto škodu uplatniť v rámci zodpovednosti správcu majetku, či už budovy, parku alebo verejného priestranstva, a to z jeho poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu, prípadne v občiansko-právnom konaní.Klienti poisťovne Generali už od rána nahlasujú poistné udalosti spôsobené víchricou. Zatiaľ, podľa hovorkyne poisťovne Kataríny Kukurovej, bolo nahlásených len pár poistných udalostí, no ich počet bude zrejme v nasledujúcich hodinách narastať.Najviac škôd eviduje poisťovňa v Bratislavskom a Trenčianskom kraji. Ide najmä o poškodenie a strhnutie strechy domov a altánkov. Hlásená bola aj poistná udalosť, kde vietor vyvrátil stĺpy elektrického osvetlenia.ozrejmila Kukurová a dodala, že škodu je zároveň potrebné podrobne nafotiť. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, poisťovni postačia aj fotky odfotené na telefón.