D. Raab: Použitie ostrej munície v Hongkongu bolo neprimerané

Príslušníci poriadkových síl stoja zoči-voči demonštrantom počas protestu v Hongkongu 1. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. októbra (TASR) - Británia kritizovala v utorok postup polície voči prodemokratickým demonštrantom v Hongkongu a varovala, že použitie ostrých nábojov by mohlo viesť k vystupňovaniu dlhotrvajúceho napätia. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol britský minister zahraničných vecí Dominic Raab vo vyhlásení.Hongkonský policajt v utorok postrelil do hrude jedného z demonštrantov, ktorí počas pouličných zrážok zaútočili na policajnú jednotku. K streľbe došlo v hongkonskej oblasti Nové teritóriá. Policajti zranenému demonštrantovi poskytli prvú pomoc a následne bol prevezený do nemocnice.Tisícky ľudí v čiernom oblečení vyšli do ulíc Hongkongu aj napriek policajnému zákazu. V deň 70. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) žiadali, aby vládnuca čínska komunistická stranaOkrem pochodu v centre Hongkongu sa niekoľko menších zhromaždení konalo aj v ďalších častiach tohto autonómneho územia a sprevádzali ich prísne bezpečnostné opatrenia. Najmenej 11 staníc metra bolo zatvorených a v okolí vládnych budov hliadkovali policajti.Bezpečnostné zložky zasahovali voči demonštrantom na viacerých miestach a použili voči nim slzotvorný plyn a obušky.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová oficiálne 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo, ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.Pri príležitosti 70. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky sa v Pekingu uskutočnila vojenská prehliadka.