Poisťovne presúvajú operácie do EÚ, v Doveri očakávajú dlhé rady áut

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. septembra (TASR) - Britániu čaká rozhodujúci týždeň v búrlivom procese brexitu. Bez ohľadu na to, či zvíťazia stúpenci odchodu bez dohody alebo sa opozícii podarí zastaviť tzv. neriadený brexit, ostrovná metropola Londýn už stráca svoju pozíciu v globálnom poisťovacom priemysle. Poisťovne totiž presúvajú operácie v hodnote až 61 miliárd libier (67,35 miliardy eur) do konkurenčných finančných centier v Európskej únii (EÚ) bez ohľadu na podmienky tzv. rozvodu.Referendum, v ktorom britskí voliči rozhodli o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, tiež naštartovalo pokles cien nehnuteľností. Denník Guardian, s odvolaním sa na analýzu účtovníckej firmy KPMG napísal, že v prípade tzv. neriadeného brexitu bez dohody, by sa ich ceny mohli prepadnúť až o pätinu (20 %), pričom najstrmší pokles možno očakávať v Londýne a v Severnom Írsku.Analýza priemerných cien nehnuteľností v Británii ďalej ukázala, že odchod z EÚ bez dohody by mohol v roku 2020 viesť k ďalšiemu zníženiu cien nehnuteľností, vprípade zhruba o 6 % a v horšom až o 10 až 20 %, ak by trh zareagoval prudšie, ako sa očakáva.Guardian v pondelkovom vydaní zverejnil aj úryvky z vládnych dokumentov, o ktorých informovala televízia Sky News. Podľa nich môžu vozidlá v prístave Dover čeliť až dvojdňovému meškaniu, ak dôjde k brexitu bez dohody.V dokumentoch sa píše, že aj pri najlepšom scenári a maximálnej možnej pripravenosti zainteresovaných firiem na tzv. tvrdý brexit budú vozidlá čakať v prístave minimálne dve až tri hodiny, pričom až 50 % áut sa musí pripraviť na viac ako osemhodinové čakanie.Guardian odporúča čitateľom, aby si skontrolovali platnosť pasov a vybavili si nový skôr, ako plánovali, kúpili si na auto nálepku GB, a ak chcú cestovať s domácim zvieraťom, skontaktovali sa s veterinárom štyri mesiace pred odchodom, aby mali istotu, že včas získajú všetky potrebné povolenia. Mali by si tiež u svojho mobilného operátora zistiť, či dôjde k zmene roamingových poplatkov v EÚ po brexite.(1 EUR = 0,90565 GBP)