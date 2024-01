Pôjde po stopách Škrtela? Hancko sa údajne dostal do hľadáčika FC Liverpool a PSG

Odstupné nebude lacné

Nikam sa nechystá

16.1.2024 (SITA.sk) - Obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Dávid Hancko sa možno čoskoro dočká prestupu do niektorého z európskych veľkoklubov. O služby 26-ročného rodáka z Prievidze sa údajne zaujímajú anglický FC Liverpool aj francúzsky Paríž Saint-Germain Hancko by sa tak mohol vydať v stopách iného rodáka z hornonitrianskeho regiónu Martina Škrtela , ktorý si liverpoolský dres obliekal vyše osem rokov, prípadne sa stať vo francúzskej metropole spoluhráčom Milana Škriniara v miestnom PSG.O záujme spomenutých klubov informoval tiež taliansky novinár Nicoló Schira, no odstupné za slovenského obrancu v službách holandského Feyenoordu Rotterdam podľa neho nebude lacná záležitosť."PSG a Liverpool majú záujem o Dávida Hancka. Feyenoord žiada za predaj svojho stredného obrancu 45 miliónov eur a rád by si ho v januári udržal a začal rokovania o jeho predaji v letnom prestupovom období," uviedol Schira. Upozornil na to web liverpool-ynwa.jp, ktorý mapuje dianie v anglickom FC Liverpool.Hancko odohral v minulom kalendárnom roku druhý najvyšší počet minút spomedzi všetkých hráčov naprieč európskymi súťažami. Lepší bol v Európe len Portugalčan Bruno Fernandes z anglického Manchestru United Hancko predvlani podpísal s Feyenoordom kontrakt do roku 2026. V novom pôsobisku sa výborne aklimatizoval a s tímom sa na konci sezóny 2022/2023 tešil zo zisku majstrovského titulu v Eredivisie.V nedávnom rozhovore pre holandské médiá však priznal, že momentálne sa z Rotterdamu nikam nechystá.„Už po prvej polovici sezóny ľudia hovorili: „Ide ti to tak dobre, po tomto roku odídeš." Ale vravím, že ešte som len prišiel... Klub, mesto, moji spoluhráči a fanúšikovia na štadióne sú skvelí. Len počasie v Holandsku by mohlo byť o niečo lepšie," poznamenal Hancko.